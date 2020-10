“Hij heeft ons nog maar eens gered”: Courtois is weer Madrileense muur, Real telt 10 op 12 ODBS

04 oktober 2020

18u16 6 Levante UD LEV LEV 0 einde 2 RMA RMA Real Madrid La Liga Zege op routine voor Real. Dat wil zeggen: een goal van Benzema en/of Ramos en enkele goeie saves van Courtois. Ramos zag zijn kopbal door de videoref afgekeurd. Vinicius had de opener gemaakt. Real mist Eden (nog) niet: met 10 op 12 staat het voorlopig op kop, vanavond speelt FC Barcelona (6 op 6) nog thuis tegen Sevilla.

Vierde match in La Liga voor Real, derde clean sheet voor Courtois. ‘Tibu El Muro’. Ook deze namiddag opnieuw in het ‘Estadi Ciutat de València’. Toen Levante na de pauze enkele keren dreigde, stond Courtois pal. De gelijkmaker enkele keren verijdeld met secure reddingen. Doelman met vertrouwen. Vooral Bardhi, een Macedonisch-Kosovaarse middenvelder, nam Courtois enkele keren vervaarlijk onder vuur. Vooral op zijn schot dat afweek redde Courtois knap. Het betere voetenwerk. Ook Clerc, die vanuit een schuine hoek alleen op hem opdook, werd het scoren belet. Met deze Courtois start Real aan elke match al met een 1-0-voorsprong. “Hij heeft ons nog maar eens gered”, sprak Zidane. “Dat is wat een doelman graag doet: zijn team af en toe eens redden. Toch zou ik graag zien dat we zijn werk in de toekomst wat makkelijker maken en hem al die moeite besparen.”

🔥 | Vinicius Junior met een heerlijke plaatsbal! 🤩🇧🇷#LevanteRealMadrid pic.twitter.com/gF4fLbnf0E Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Dat Real averij kon oplopen in de voorstad van Valencia, had het aan zichzelf te denken. In een gezapige eerste helft trof Vinicius knap raak met een plaatsbal. Vukcevic kopte de gelijkmaker tegen de deklat - fase waarbij Courtois wel was geklopt. Maar bij de start van de tweede helft liet Vinicius tot twee keer toe na te scoren en ook Benzema liet een huizenhoge kans onbenut (paal). Sergio Ramos met een kopbal dan maar op vrije trap van Modric, maar de videoref stak er een stevige stok tussen en keurde de goal af wegens buitenspel van Benzema. In blessuretijd scoorde de Fransman op counter zijn 250ste doelpunt in het shirt van Real.

