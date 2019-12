‘Groen’ Real boekt zuinige zege tegen Espanyol, Courtois speelt bepalende rol bij 0-0 LPB

07 december 2019

14u55 0 Real Madrid RMA RMA 2 einde 0 ESP ESP Espanyol

Thibaut Courtois is klaar voor Jan Breydel. Eén redding, meer moest de Real-doelman niet uit zijn mouwen schudden tegen Espanyol, maar ze was wel bepalend. De reflex van de Rode Duivel bij de kopbal van Granero mocht er zijn. Geen 0-1 op het halfuur, wel 1-0 niet veel later. Varane verzilverde een assist van Benzema. Diego Lopez, veteraan van vele oorlogen, behoedde Espanyol lang voor verdere averij. In de slotfase dikte Benzema aan tot 2-0.

Real - in ongewoon groen, een hint naar de klimaattop in de Spaanse hoofdstad - drie punten los op Barça, dat vanavond nog aan de slag moet tegen Mallorca. Dinsdag zakt de ‘Koninklijke’ af naar Brugge. Voor Real een duel voor de statistieken, de volgende dans op het kampioenenbal is al een feit. Of Courtois, man die graag àlles speelt, woensdag tegen Club tussen de palen staat, hangt af van Zinédine Zidane. Solliciteren voor een avondje Jan Breydel deed Courtois met een achtste clean sheet van het seizoen alvast met verve.