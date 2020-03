‘Gepikeerde’ Leo Messi haalt de lont uit het kruitvat in salarisstorm: spelers leveren nu méér dan 70% in ODBS

30 maart 2020

13u59

Bron: instagram leomessi 2 La Liga Het nieuws dat de spelers van FC Barcelona hun loon niet teruggebracht wilden zien met 70 procent, zorgde het voorbije weekend voor veel onrust in en rond Camp Nou. Met een post op Instagram zorgt kapitein Leo Messi voor duidelijkheid. “Wij zijn altijd de eersten om de club te helpen als ons dat gevraagd wordt”, schrijft de Argentijn, die weliswaar ook -opnieuw- enkele mensen binnen de club viseert. Barça bevestigde inmiddels het akkoord.

“Er is in deze coronacrisis al veel gezegd en geschreven wat betreft de salarissen van de spelers van FC Barcelona”, opent Messi. “Eerst en vooral wil ik zeggen dat we, vanaf het moment dat duidelijk werd dat dit een uitzonderlijke situatie is, altijd wilden inleveren. Als de club ons vraagt om te helpen, gaan wij daar altijd op in. Soms zelfs op eigen initiatief ook, wanneer we dat vanuit de groep belangrijk of nodig achtten.”

Het blijft ons wel verbazen dat we door bepaalde invloeden binnen de club steeds weer onder een vergrootglas gelegd worden Leo Messi

Tot zover het eerste deel van Messi’s post. Want daarna haalde hij ook uit naar leden van het bestuur of de sportieve/technische staf. “Het blijft ons wel verbazen dat we door bepaalde invloeden binnen de club steeds weer onder een vergrootglas gelegd worden. Om ons druk op te leggen dingen te doen die we altijd en meteen al wilden doen. Als het akkoord enkele dagen op zich heeft laten wachten, is dat alleen maar omdat we naar de juiste manier waarop aan het zoeken waren. Een manier die de club en haar personeel het best uitkomt in deze moeilijke tijden. Want naast die 70% doen we nog enkele financiële toegevingen.”

Begin dit jaar kwam Messi al in aanvaring met technisch directeur Eric Abidal. Op een training zou het ei zo na zelfs geëscaleerd zijn tussen de twee. De Argentijn vond het niet kunnen dat de ex-speler van FC Barcelona een deel van de verantwoordelijkheid van het ontslag van Ernesto Valverde publiekelijk bij de spelers legde.

Akkoord over zelfs meer dan 70%

Snel na het bericht van Messi, kwam de club met een officieel statement naar buiten. Daarin stelt het dat er een akkoord is gevonden, waarbij de spelers zelfs meer dan de al afgesproken 70% afstaan. Zoals Messi aangaf. “De club bedankt de profs voor hun betrokkenheid in deze uitzonderlijke situatie, veroorzaakt door deze noodsituatie op het gezondheidsvlak”, schreef FC Barcelona zelf in een statement. “Deze extra inspanning van de spelers, samen met de bijdrage van de club, zorgt ervoor dat we voor het niet-sportieve personeel van de club deze week een ERTE kunnen aanvragen.” Dat is in Spanje de benaming van tijdelijke werkloosheid, waarbij er een maximale uitkering van 1.411,83 euro per maand is.

pic.twitter.com/VhRJl41XGO FC Barcelona (from 🏠)(@ FCBarcelona) link

Lees ook. Messi en Cristiano Ronaldo moeten tijdelijk miljoenen inleveren: alle hens aan dek bij topclubs die risicovol beleid voeren (+)

Lees ook. Xavi herhaalt straks terug te keren naar FC Barcelona als trainer: “Ze hebben alleen een topaanvaller nodig”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.