"Geheim contract dat nu gelekt is toont aan dat met transfer van Neymar naar Barça meer dan 100 miljoen euro gemoeid is"

Bron: El Confidencial 10 RV/Photo News Primera Division Het Spaanse El Confidencial heeft vandaag een contract dat Neymar op 6 mei 2013 ondertekende om zich aan te sluiten bij Barcelona online gegooid. De Braziliaanse autoriteiten hadden de documenten vrijgegeven en daarin is te zien dat er bij de transfer van Neymar van Santos naar Barcelona meer dan 100 miljoen euro gemoeid was.

De transfer van Neymar van het Braziliaanse Santos naar Barcelona had heel wat voeten in de aarde. Bestuursleden Josep Maria Bartomeu (vicevoorzitter) en Sandro Rosell (voorzitter) bewogen in de zomer van 2013 hemel en aarde om de Braziliaanse dribbelkont naar Camp Nou te halen. Dat lukte hen ook, met dank aan een geheim opgesteld contract. Daarin is te zien dat er geen 57 miljoen euro (zoals eerder vermeld) en geen 83 miljoen euro (zoals berekend door de Spaanse fiscus) gemoeid was met de transfer, maar wel meer dan 100 miljoen euro.

De documenten tonen ook aan dat Neymar gedurende vijf jaar een totaal bedrag van 100 miljoen euro zou ontvangen. Inclusief zijn salaris, bonussen en portretrechten. En dat is bijna het dubbele van wat de Spaanse fiscus eerder had geëvalueerd, dat bedrag lag toen op 45,9 miljoen euro.

