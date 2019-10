“Geen woorden meer voor”: coach Valverde en Spaanse media komen superlatieven tekort na nieuwe masterclass Messi YP

30 oktober 2019

08u02

Bron: Marca, AS, Mundo Deportivo 0 La Liga Lionel Messi was gisteren alweer in grootse doen bij de 5-1-overwinning van Barcelona tegen Valladolid. Op de Spaanse nieuwswebsites dan ook niets dan lof over zijn nieuwe masterclass en ook coach Ernesto Valverde had amper woorden na de vijfsterrenprestatie van zijn aanvoerder. Vooral de 3-1, zijn vijftigste goal op vrije trap, was meesterlijk.

GO-LA-ZO | Messi met een schitterende vrije trap! 🐐🎯



3️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/Vt3yxOLcuc Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

“De zevende opeenvolgende overwinning van Barcelona in de Spaanse competitie verliep volgens het verwachte scenario: het scenario van de hand van Lionel Messi”, begint de lofzang van Marca - nochtans een van de huiskranten van aartsrivaal Real Madrid. “De Argentijn voelt zich terug goed op het veld na die blessure en dat is slecht nieuws voor zijn tegenstanders. Hij besliste de wedstrijd in het eerste half uur. Hij gaf de voorzet waar het eerste doelpunt van Lenglet uit voortkwam, pakte nadien uit met een fantastische assist op Vidal voor de 2-1 en verdubbelde de bonus nadien met een meesterlijke vrije trap. Hij scoorde ook de vierde goal met zijn linker en bediende Luis Suárez bij de vijfde. Allemaal gepaard met schitterende poortjes (het mooiste voorbeeld ziet u meteen hieronder, red), vernuftige passjes en dribbels die er hem weinig na zullen doen. Meer kan je niet doen in een wedstrijd.”

Messi's first half nutmeg was otherworldly. 🤯#BarçaRealValladolid pic.twitter.com/HGLerJIO0n LaLiga(@ LaLigaEN) link

Zilveren kogel

“Er is geen leider zoals Messi”, koppen ze bij AS, die andere Madrileense huiskrant, op hun website. “Recital van de Argentijn, met twee goals en twee assists. Messi voerde het bevel, en onder zijn bevel nam een krachtiger Barcelona de maat van Valladolid. Zo lang Leo zo’n dingen laat zien, zal Barcelona een ploeg blijven die op elk moment over een zilveren kogel beschikt waarmee de tegenstander verschalkt kan worden.”

In de Catalaanse kranten -logischerwijze- eenzelfde teneur. “De leider is terug", staat er in het groot op de voorpagina van Mundo Deportivo, terwijl ze op de website van datzelfde medium even een en ander willen rechtzetten. “Volgens de grap van de week in Italië, is de volgende Gouden Bal voor Juventus-spits Cristiano Ronaldo. Een sublieme prestatie van Messi in Camp Nou zorgde er inderdaad voor dat die uitspraak bij een grap zal blijven. Hilarisch, maar ook een beetje slechte smaak. Leo speelde een fantastische partij, hij bracht Valladolid uit balans met schitterende ideeën. (...) Vanaf de eerste minuut zag je dat Messi er zin in had en het werd een masterclass van begin tot eind. Dribbels, poortjes, passes, druk en leiderschap. Hij zocht vooral zijn protégé Ansu Fati, De Jong en Jordi Alba. Maar ook Vidal en Suárez... Een ware demonstratie.”

El Mundo Deportivo #ElMundoDeportivo pic.twitter.com/aZddUp9hiC Fresh Sports Covers(@ freshScovers) link

“Wat kan je hier nog over zeggen? Er zijn geen woorden voor”, was ook Barça-coach Ernesto Valverde vol lof. “Hij wordt almaar beter. Telkens als Leo de bal krijgt, weet je dat er iets staat te gebeuren. Er gebeurde iets dat goed was voor ons, maar slecht voor hen. Hij heeft een talent dat niemand anders heeft. Hij kan iederéén voorbij gaan. Het gaat daarbij niet enkel over een individuele beweging, hij ziet gewoon wat een ander niet ziet. Dat valt op tijdens de trainingen ook: je denkt dat je weet waar hij de bal zal naartoe spelen, maar in plaats daarvan doet hij iets helemaal anders. Hij voelt zich elke dag beter nadat hij een poosje is uit geweest met een blessure. Hij scoorde tegen Slavia Praag in de Champions League, maar had er nog een kunnen maken. Maar zoals jullie zien is hij groeiende en daar zijn wij heel blij mee.”

50ste goal op vrije trap

De 3-1 was meteen ook zijn 50ste die hij rechtstreeks binnen knalde op vrije trap. Voor Barcelona schoot hij er al 44 tegen de touwen, in het shirt van Argentinië trof hij zes keer raak. Vooral die van vorig jaar in de Champions League tegen Liverpool zit nog vers in het geheugen, in de video daaronder geniet u van enkele andere van zijn fraaiste exemplaren: