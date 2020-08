“Gedaan met je privileges, Lionel”: hoe voorzitter Bartomeu in zijn oorlog met Messi Koeman gebruikt als stroman ODBS

26 augustus 2020

09u53 2 FC Barcelona De strijd is volop losgebarsten in Camp Nou. In het ene kamp: Josep Maria Bartomeu (57). In het andere: Lionel Messi (33). Nadat de sterspeler zijn vertrekwens bekendmaakte omdat hij niet langer in de continuïteit van de club gelooft, doet de voorzitter er alles aan om Messi af te schilderen als het arrogante baasje. Een gericht lek in de media rond een gesprek tussen Koeman en Messi (“ ’t Is gedaan met je privileges”) is Bartomeus laatste zet om langer aan boord te blijven. Wie trekt aan het langste eind?



Na bijna twee decennia FC Barcelona, heeft Lionel Messi FC Barcelona laten weten dat hij weg wil uit Camp Nou. Een hoogst opmerkelijke démarche, nadat Messi bij zijn contractverlenging in 2017 nog stelde “voor eeuwig in Barcelona te willen blijven” (zie video hieronder).



Bij zijn presentatie als trainer van de blaugrana vorige week, deed ‘Sneeuwvlokje’ -de bijnaam die de blonde Koeman aan zijn passage als speler in Catalonië overhield- er alles aan om Messi te paaien. Toen al waren er geruchten als zou 'de Vlo’ na de 2-8-vernedering tegen Bayern het definitief gehad hebben met het Barça van voorzitter Bartomeu. Koeman: “Messi is nog steeds de beste speler van de wereld. Die wil je altijd in je ploeg hebben. Het is een eer om met hem te mogen werken, hij wint wedstrijden voor je.”

En ook: “Een speler van 33 jaar is nog lang niet afgeschreven. Het hangt er louter vanaf hoe hongerig hij nog is en of hij nog het beste van zichzelf wil geven voor de club. Ik ga na vandaag met alle spelers praten en zeker met Messi. Omdat ik alleen met spelers wil werken die ook voor het team willen spelen. Ik zal dus blij zijn als Messi me zegt dat hij hier nog járen wil blijven.”

Een gesprek dat twee dagen later volgde, afhankelijk van de bron via de telefoon of in levende lijve. En waarvan nu ook, hoogst opmerkelijk, in Spaanse en Argentijnse media enkele quotes de ronde doen. Koeman tegen Messi: “Gedaan met privileges te geven. Alles moet vanaf nu in het belang staan van het team. Daarin ga ik echt niet flexibel zijn. Je moet aan het team denken.”

De laatste zet van Bartomeu en zijn pr-bureau om zijn ambtstermijn als preses te verlengen, met voorzittersverkiezingen in het verschiet. Met Messi als notoir tegenstander is zijn tactiek even simpel als moeilijk: de zesvoudige Ballon d’Or-winnaar bij de supporters afschilderen als de speler die zich groter acht dan de club. Dat de voorzitter daarvoor kersvers trainer Ronald Koeman als een soort van stroman gebruikt, is behoorlijk cynisch.

Zie ook eerdere incidenten dit jaar tussen Messi en de club rond het ontslag van Valverde en de aanslepende onderhandelingen rond de salarisverlaging na corona. Telkens trachtte de ploeg van Bartomeu de verantwoordelijkheid en de zwarte piet in de schoenen van Messi te schuiven. Of de socio’s van FC Barcelona mee willen in dat verhaal, is nog maar de vraag.

Messi’s potentiële vertrek dreigt ondertussen vooral uit te monden in een juridisch kluwen rond de opstapclausule die bepaalt dat ‘de Vlo’ op eigen verzoek na elk seizoen onder zijn contract uit kan. FC Barcelona houdt vol dat de opzegtermijn in juni is verstreken en hij nu alleen weg kan als de vastgestelde som van 700 miljoen euro betaald wordt, volgens het kamp-Messi is die clausule door corona verlaat tot de week na de Champions League-finale. En kan hij via de ingediende burofax nu gratis weg.

De soap van de transferzomer 2020 is geboren. Alle ingrediënten om er een van de beste ooit van te maken, zijn alvast aanwezig. Incluis onvoorspelbaar einde. Een vertrek van Messi bij Barça - voor hoeveel en naar waar? Of een vertrek van Bartomeu, waardoor Messi misschien net beoogt wat hij wil? Bartomeus tegenkandidaat Victor Font aan het roer, met in zijn zog Xavi. Goeie vriend van Messi. Nu nog werkzaam bij het Qatarese Al-Sadd, maar met clausule dat hij de club kan verlaten voor een terugkeer langs de grote poort als trainer. Arme Ronald Koeman. Meteen in een oerstorm. Hij zal zich zijn eerste weken als Barça-coach ongetwijfeld anders ingebeeld hebben.

Barça-fans : “Dit bestuur doet de club dood”



