“FC Barcelona is een club in moreel verval die afstevent op het bankroet. Game over”

13 april 2020

12u48 4 La Liga FC Barcelona maakt zich op voor een paleisrevolutie. Exit Josep Bartomeu, enter Victor Font. Die laatste zette gisteren zijn claim richting het voorzitterschap kracht bij in een niet mis te verstane open brief, waarin de Catalaan stelt dat Barça onder het huidige bestuur een club in moreel verval is die afstevent op “economisch bankroet”.

In volle coronacrisis rollen ze in het Camp Nou al vechtend over de vloer. Of net dankzij de crisis, want Victor Font maakt van de angst die er heerst vooral gebruik om de eigen zaak in de verf te zetten. In een open brief aan de socio’s en in de media schetst Font een catastrofaal beeld van FC Barcelona’s toekomst onder Bartomeu. Font is de meest vooraanstaande tegenkandidaat van Bartomeu tijdens de verkiezingen van volgend jaar binnen de club. Al hoopt hij ongetwijfeld dat Bartomeu al sneller de handdoek in de ring gooit. Belangrijk: Font wordt gesteund door clublegende Xavi, nu nog aan de slag als trainer bij het Saoedische Al-Sadd maar algemeen getipt als toekomstig coach van FC Barcelona. ‘Si al futur’ (ja aan de toekomst, in het Catalaans) heet Fonts beweging.

Als de risico’s al groot waren, dan zijn ze door corona gigantisch geworden. Barça riskeert implosie op het hele niveau Victor Font

Font (47) is de mede-oprichter en CEO van Delta Partners, bedrijf gespecialiseerd in consultancy met hoofdzetel op de Avenue Louise in Brussel. Daarvoor was hij meer dan twintig jaar lang actief in de TMT-sector (Technologie, Media en Telecom), onder andere als bestuurslid en manager van de Amerikaanse consultancygigant Oliver Wyman.

“Al enige tijd waarschuwen we het bestuur dat ze afstevenen op de ‘perfecte storm’. De beste generatie ooit in de geschiedenis van het voetbal moet vervangen, ‘Espai Barça’ (het project achter de renovatie van Camp Nou en de site en infrastructuur rond het stadion dat al minstens 685 miljoen euro moet kosten, nvdr) moet gebouwd en gefinancierd en de club moet het opnemen tegen bedrijven met haast ongelimiteerde financiële middelen”, stelt Font in de open brief, waarbij hij in dat laatste punt refereert aan door sjeiks gefinancierde grootmachten als PSG of Man City.

“Als de risico’s al groot waren, dan zijn ze door corona gigantisch geworden. We zitten volop in een pandemie die onze planeet tot stilstand heeft gebracht en waarvan de effecten, ook in sport, vandaag nog onmogelijk te voorzien zijn. Daarom is het ongelofelijk da er net in de voorbije maanden op bestuursniveau zoveel chaos heerst. De coronacrisis moet nu alle aandacht krijgen, niet de verdeling van de postjes. Barça riskeert implosie op het hele niveau.”

Zes bestuurders stapten enkele dagen geleden op uit onvrede over het beleid van voorzitter Bartomeu. Daaronder vicevoorzitters Emili Rousaud en Enrique Tombas: “We hebben het point of no return bereikt. We kunnen de richting waar de club nu uitgaat, met dit beleid, niet meer veranderen. En al zeker niet door de impact van de huidige pandemie”, stelden ze.

“Dit is ook geen recent probleem”, gaat het verder in de open brief. “De club is veroordeeld in de zaak rond Neymar, de recente onvrede tussen bestuur en spelers ligt op straat en ook het schandaal rond het geld dat naar een pr-bedrijf ging, ligt nog vers in het geheugen.” Dat laatste bedrijf zorgde ervoor dat er enerzijds positieve berichten over Bartomeu werden verspreid en dat anderzijds de negatieve berichtgeving over zijn tegenstanders, waaronder Lionel Messi, werden gevoed.

“Doe bij dat bestuurlijk verval ook nog eens een grillig sportief beleid bij en zwaar verminderde inkomsten door corona en het resultaat is dat de club dreigt af te stevenen op economisch bankroet en moreel verval. Game over. We moeten opnieuw vanaf nul beginnen. Het managementmodel dat ons recent toeliet de beste multisportclub ter wereld te zijn (FC Barcelona blinkt ook uit in basketbal en handbal, nvdr), werkt niet langer. Het gebrek aan transparantie, de stilaan onmetelijke kosten en de continue uitgaven zijn niet langer houdbaar. Het kan niet zijn dat een club als Barcelona op het einde van de transfermarkt nog vlug spelers moet verkopen of verhuren om de balans in evenwicht te krijgen.”

In het slotwoord vraagt Font aan het bestuur om de economische situatie en de schulden te schetsen en roept hij op om uitgaven zoals die rond Espai Barça voorlopig op ‘on hold’ te zetten. “Het management heeft een verandering tot diep binnen de bureaus nodig die dapper, creatief, innovatief en succesvol moet zijn. Zoals Johan Cruijff die op het veld heeft doorgevoerd. En die verandering is mogelijk, omdat de kracht van Barça enorm is. Maar om dat te bereiken, moeten we het beste bestuurlijke talent samenbrengen met de directe hulp van de sterren uit Barça’s beste geschiedenis.” Hallo, Xavi?

Naast Xavi wordt ook Ronald Koeman, momenteel nog bondscoach van Oranje, na het EK 2021 opnieuw in Camp Nou verwacht.

