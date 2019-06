“Eden gaat zich in het paradijs wanen” Stijn Joris

07u22 0 Eden Hazard Eden Hazard heeft zijn transfer naar Real Madrid eindelijk beet. Wij vroegen VTM-analist Gilles De Bilde en onze huisanalist Marc Degryse naar hun mening. Zij zijn unaniem: de transfer is een goede zaak voor de aanvoerder van de Rode Duivels.

Gilles De Bilde , VTM-analist: “Nieuw toptrio rond hem bouwen”

“Het stond in de sterren geschreven, maar heeft toch nog wat voeten in de aarde gehad. Chelsea heeft dus zijn zin gekregen. Het is de club van zijn hart. Eden en Thorgan zijn altijd Real-fans geweest. Alleen moeten ze bij de Koninklijke wel beseffen dat ze geen nieuwe Ronaldo hebben binnengehaald. Hazard gaat niet plots 30 goals maken. Hij leeft niet van doelpunten zoals Ronaldo. Ze moeten in Madrid weten dat het een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. Met Jovic hebben ze er al een goede spits bij, maar ik weet niet of dat genoeg is. Als ze echt weer willen meedoen, moeten ze een nieuw toptrio creëren zoals de BBC (Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo red.) van weleer. Hazard gaat in het Bernabéu zeker een meerwaarde zijn. Daar moet je niet aan twijfelen. Ook de samenwerking met Zidane lijkt me een goede zaak. Hij gaat minder achteruit moeten lopen dan bij pakweg Conte. Zidane gaat hem meer vrijheid geven en nog offensiever laten spelen.”

Het is nu zaak voor Real om in Spanje weer écht de strijd aan te gaan met Barcelona. Een droomscenario voor Hazard in een kader dat voor hem gegoten is Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws

Marc Degryse, HLN-analist : “ Hij gaat zich in paradijs wanen”

“De timing is ideaal. Real heeft een strontjaar achter de rug. Bij Chelsea waren niet meer de middelen om de echte topspelers te halen en na zeven seizoenen – wat op zich al lang is – vertrekt hij er met de borst vooruit omdat hij de Europa League nog wist te winnen. Bovendien zit hij in de piek van zijn carrière en heeft-ie zeker nog vijf schitterende jaren in zich. Hij gaat nu de kans hebben om ook de Champions League te winnen en mee te dingen naar de individuele trofeeën. Ze zullen wel de ploeg rond hem nog wat moeten opfrissen. Zidane gaat ook een zegen voor hem zijn, want die geeft zijn spelers de nodige vrijheid. Hij besteedt meer aandacht aan gevoel dan aan tactiek. Hazard gaat zich in het paradijs wanen. Hij gaat kunnen lopen waar hij wil en zo de tegenstanders pijn doen. In principe wordt hij wel de opvolger van Ronaldo, maar in een andere stijl. Hij zal de belangrijkste speler worden, maar niet qua statistieken. Het is nu zaak voor Real om in Spanje weer écht de strijd aan te gaan met Barcelona. Een droomscenario voor Hazard in een kader dat voor hem gegoten is.”