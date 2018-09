"Doelman voor komende 10 jaar" en "Inspector Gadget": zo evalueerden Spaanse kranten het debuut van Courtois in Real-shirt TLB en NVK

03 september 2018

11u08 1 Primera Division Zelfs al had Thibaut Courtois niet veel werk, hij overtuigde het Spaanse journaille wel meteen van zijn kwaliteiten. Onze nationale nummer 1, bij Real draagt hij 25, kreeg zaterdagavond tegen Léganes (4-1-winst) voor het eerst het vertrouwen van coach Julen Lopetegui, en dat beschaamde hij volgens de Spaanse kranten niet. Een overzicht:

Marca

"Hij maakte een zekere indruk. Courtois is de doelman voor de komende tien jaar bij Real Madrid", klonk het bij Marca. "Oké, hij moest zich gewonnen geven bij het eerste schot op doel. Maar dat was wel een penalty. Courtois kon zich wel meteen over die opdoffer zetten en drie minuten later ging hij goed plat op het schot van Santos. Het leverde hem applaus op van de Madrileense fans. Goed debuut."

AS

Concurrent 'AS' vraagt zich af waarom Keylor Navas opzij werd geschoven, maar geeft ook toe: "Zijn debuut zal een geruststelling zijn voor het bestuur. Hij kwam voor het eerst echt in actie in minuut 28, op een afstandsschot van Léganes. Dat verwerkte hij goed. Tegen de strafschop kon hij niets beginnen en voorts had hij amper werk op te knappen. Opvallende statistiek: Courtois kan al voor het achtste opeenvolgende seizoen de nul niet houden in zijn eerste match van het seizoen."

El Mundo Deportivo

Het meer Catalaans georiënteerde El Mundo Deportivo vond de Belgische doelman dan weer "imposant". Meer nog: "Met zijn uitschuifbare armen en benen doet hij aan Inspector Gadget denken."

El País

"Courtois is één van de beste doelmannen van zijn generatie, van de wereld. Op zijn 26ste heeft de Belg al een indrukwekkend parcours afgelegd en alleen al daarom verdiende hij die basisplaats wel. In minuut 23 kon hij de strafschop van Carillo niet stoppen, daarna kreeg hij amper werk op te knappen. Wat hij deed, was wel goed."