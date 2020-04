“Dit moet face-to-face afgehandeld worden”: vicevoorzitter laat niet zomaar over zich heen lopen bij ‘staatsgreep’ Barcelona Redactie

09 april 2020

17u55

Bron: Mundo Deportivo, Sport 2 FC Barcelona Het blijft stormen bij FC Barcelona. Daags nadat Spaanse media berichtten dat voorzitter Josep Maria Bartomeu (57) voor het laatste jaar van zijn mandaat de raad van bestuur flink wil herschikken - ze spraken zelfs over een ‘staatsgreep’ -, geeft vicevoorzitter Emili Rousaud zijn versie van de feiten. Rousaud hekelt de “leugens” dat hij zaken naar de pers zou hebben gelekt en zo de spelers in een slecht daglicht wou plaatsen. “Bartomeu heeft geen bewijs. Dit moet face-to-face afgehandeld worden.”

Dat Barça-voorzitter Bartomeu niet de fijnste maanden achter de rug heeft, is zacht uitgedrukt. Er was de stevige brand die geblust moest worden na de ruzie tussen Lionel Messi en technisch directeur Éric Abidal, terwijl trainer Ernesto Valverde daarvoor al op de keien was gezet omdat hij Barça maar niet aan het draaien kreeg. Tussendoor was er ook Barçagate. De Catalaanse grootmacht moest in een statement ontkennen dat Bartomeu een PR-bedrijf had ingehuurd om ‘tegenstanders’ - de namen van Lionel Messi, Gerard Piqué en Pep Guardiola vielen zelfs - in een slecht daglicht te stellen op social media.

Én dan was er ook de uitbraak van de coronapandemie, die net als in heel Spanje ook in de burelen van Camp Nou lelijk huishoudt. Bartomeu wilde de salarissen van zijn spelers met 70 procent reduceren, maar die waren er niet mee gediend dat ze die plannen eerst via de media vernamen. Onderhandelingen liepen eerst vast, maar eind maart werd dan toch een akkoord gevonden.

“Het blijft ons verbazen dat we door bepaalde invloeden binnen de club steeds weer onder een vergrootglas gelegd worden”, liet Messi zich in de nasleep ontvallen. “Ze leggen ons druk op om dingen te doen die we altijd al wilden.” Niet bepaald een verklaring die blijk gaf van een topsfeer.

Vraag om ontslag

De ambtstermijn van Bartomeu loopt tot juni 2021, daarna zit het erop voor de man die in 2014 het zitje van Sandro Rosell overnam. En voor het laatste anderhalf jaar van zijn mandaat wil hij de raad van bestuur, waar de neuzen lang niet allemaal in dezelfde richting staan, verenigen. Lees: zoveel mogelijk kritische stemmen eruit. Volgens sportkranten Mundo Deportivo en Sport vroegen verschillende bestuursleden in de nasleep van Barçagate om het ontslag van Bartomeu of een versnelde voorzittersverkiezing “om zo hun aspiraties voor de voorzittersverkiezingen van 2021 niet in gevaar te brengen”. Daar ontsnapte Bartomeu aan, de stopzetting van de activiteiten door de pandemie kwam de Spanjaard in dat opzicht niet ongelegen.

Volgens de Catalaanse kranten startte de flink geïrriteerde Bartomeu daarna op zijn beurt een tegenoffensief. Zo zou hij onder meer op aandringen dat Emili Rousaud en enkele van diens volgelingen hun zitje in het bestuur verliezen. Rousaud werd begin dit jaar gepromoveerd tot vicevoorzitter van Barça en is een favoriet om de stoel van Bartomeu te bemannen vanaf de zomer van 2021. Hij zou één van de bestuurders geweest zijn die eisten dat Bartomeu opzij zou worden geschoven. Ook Enrique Tombas, een andere vicevoorzitter, was dat idee genegen.

Perslekken

In een gesprek met het Spaanse radiostation Radio Catalunya laat Rousaud zich ook uit over de coup van Bartomeu en diens beslissing om hem te degraderen. “Hij heeft me gebeld en gezegd dat hij het bestuur wil hervormen”, zegt de Spaanse zakenman. “Bartomeu heeft problemen met verschillende bestuurders, ook met mij. Er werden zaken gelekt naar de pers die de spelers in een negatief daglicht stellen en hij vond dat ik kritisch was geweest over de manier waarop het bestuur dat had aangepakt. Ik repliceerde dat ik niets gelekt had en dat ik de spelers zeker niet bekritiseerd heb. En voor zover ik weet, heeft niemand tijdens de commissievergadering van enkele weken geleden gevraagd om zijn ontslag. Velen hebben Bartomeu zelfs gesteund om door te gaan tot de verkiezing.”

Rousaud voelt zich dan ook verraden. “De redenen die hij aangaf zijn simpelweg niet waar. Hij heeft er helemaal geen bewijs voor. Neen, op dit moment ga ik niet opstappen. Zoiets moet face-to-face worden afgehandeld. De voorzitter heeft het recht het bestuur anders in te delen, maar wij zijn wel verkozen leden. Ik ben een supporter van Barça, een eerlijk persoon. Van deze manier van werken hou ik niet.”