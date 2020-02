“De onbezorgdheid en euforie rond Duivels richting EK zijn we kwijt”: onze chef voetbal over blessure Hazard KDW/ODBS

23 februari 2020

14u49

Bron: VTM NIEUWS

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert vindt het nieuwe barstje in de rechterenkel van Hazard “een klap” voor zowel Real als Eden. “Ik kan me voorstellen dat het voor Hazard mentaal moeilijk is momenteel”, aldus Keygnaert bij VTM NIEUWS. “Als man van 100 miljoen en Galáctico binnengehaald en al die maanden niet kunnen spelen... Zeker nu Real in de laatste rechte lijn zit in de titelstrijd met FC Barcelona en de knockout-fase van de Champions League start.”

Ook zorgelijk is hoe Eden straks het EK aanvat. “Het wordt met een bang hart afwachten of hij, eens weer hersteld, niet opnieuw hervalt. Bovendien zal Eden in het slechtste geval zes maanden niet gespeeld hebben. Dan kan je zo’n EK niet aan 100 procent starten. Onze onbezorgdheid en euforie rond de nationale ploeg zijn we toch een beetje kwijt. Ook omdat de druk op de schouders van andere sterkhouders nu plots een pak hoger ligt. In het ‘worst case scenario’ krijgt je een totaal andere dynamiek rond de Duivels.”

“Plaats van blessure bleef gevoelige plek”

Keygnaert stelt ook dat ze binnen Real wisten dat de plaats van blessure rond de enkel van Hazard na ook bijna drie maanden revalideren gevoelig bleef. “Eden merkte dat die enkel nog steeds geen 100 procent was. Dat is vreemd, je zou toch verwachten dat dit wel het geval ging zijn. Heeft de nieuwe blessure daar iets mee te maken? Ik kan me ook wel voorstellen dat Hazard zich zo snel mogelijk wou tonen en dat Real hem in deze belangrijke fase wou laten spelen, dus is hij misschien wel te vroeg herbegonnen. Nu kunnen we alleen maar hopen dat dit binnen enkele maanden achter ons ligt en we op het EK kunnen kijken naar de allerbeste Hazard.”