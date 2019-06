“De koning van Zidanes tactisch bord” en “gemaakt voor álle situaties”: ‘Hazard-koorts’ op Spaanse voorpagina’s YP

14 juni 2019

08u26

Bron: Marca, AS, Mundo Deportivo 12 Eden Hazard De voorstelling van Eden Hazard gisteren voor 50.000 dolenthousiaste fans van Real Madrid is vandaag natuurlijk ook groot nieuws in de Spaanse kranten Marca en AS. Daar kijken ze reikhalzend uit naar zijn prestaties in het shirt van de ‘Koninklijke’, terwijl het Catalaanse Mundo Deportivo het toch niet kan laten een prik(je) uit te delen.

“Wat leuk je te zien”, staat er in het groot te lezen op de cover van Marca, de Madrileense huiskrant. En ook binnenin -hoe kan het ook anders- wordt er uitgebreid doorgegaan op de duurste aanwinst uit de clubgeschiedenis. “Hazard is van Real. Als er één ding was dat de kleine Belg en de club gemeen hebben, dan is het wel dat ze al jaren wouden dat op een dag hun wegen zouden kruisen. En die droom is nu werkelijkheid. De Belg werd voorgesteld voor 50.000 fans in het Bernabéu, met alle allures van een Galáctico. (...) Dat de club Hazard haalt, betekent zonder twijfel het begin van een nieuwe cyclus, eentje met de Belg als grote ster. Na de presentatie van Cristiano, tien jaar terug, was er niets groter. Dat jaar kwamen ook Kaká en Benzema naar Real, maar enkel CR7 bracht bij zijn voorstelling meer volk op de been. (...) Het vorige seizoen was heel teleurstellend, maar Florentino Pérez ziet zich nu dus genoodzaakt om te reageren met de komst van een nieuwe Galáctico.

“Hazard koning van het bord van Zinedine Zidane”, is nog een andere titel waarmee Marca uitpakt. “Na de galactische presentatie van Hazard gisteren is het duidelijk dat de elf van Madrid in 2019 zullen worden gevormd door Eden Hazard en tien andere spelers. (...) Hazard wordt de franchisespeler van het nieuwe project, hij is het vlaggenschip en rond hem zal een team gebouwd worden waarvan het hoogste zal geëist worden”, klinkt het ook nog in datzelfde artikel, waarna er wordt geanalyseerd wie komend seizoen zal spelen, en in welk systeem. Maar één ding staat voor de Madrileense huiskrant dus buiten kijf: Hazard zal incontournable zijn onder Zinedine Zidane. Verder wordt er ook nog een hele pagina gewijd aan de woorden die de aanvoerder van de Rode Duivels gisteren sprak bij zijn voorstelling.

Zelfde teneur in AS, die het op de frontpagina heeft over "Hazard-koorts”. Ook dat blad reconstrueert de gebeurtenissen van gisteren tot in de puntjes en kopt verder ook nog op het feit dat onze landgenoot Luka Modric, tot op heden nog de beste voetballer ter wereld had gevraagd of hij zijn nummer tien mocht hebben, maar dat die dat toch niet meteen zag zitten. Verder krijgen ook de talrijk opgekomen fans nog de nodige aandacht: “50.000 trouwe fans voor de nieuwe Hazardmania”.

Hazard is een speler voor alle occasies. Onstopbaar als brein achter de counters van Chelsea die Arsenal deden kraken in de finale van de Europa League en in de zege van België tegen Schotland liet de nieuwe ster van Real zien dat hij nog veel meer kan dan dat AS

“Hazard is de referentie van de Belgische nationale ploeg, nu zal hij ook die van Real Madrid worden”, klinkt het verder nog in een stuk waarin de wedstrijden van Hazard met België tegen Schotland en die met Chelsea tegen Arsenal (de Europa League-finale waarin hij twee keer scoorde, red.) onder de loep worden genomen. “Hazard is een speler voor alle occasies. Onstopbaar als brein achter de counters van Chelsea die Arsenal deden kraken in de finale van de Europa League en in de zege van België tegen Schotland liet de nieuwe ster van Real zien dat hij nog veel meer kan dan dat.” Nadien gaat het even over het Schotse voetbal en haar kleine competitie, waarna de parallel wordt getrokken met het Belgisch voetbal en het alweer snel over Hazard gaat. “Het is heel duidelijk dat Hazard dé autoriteit is in een ploeg vol uitstekende voetballers, zoals bijvoorbeeld De Bruyne - een van de beste centrale middenvelders van het moment.” Nadien worden onder meer nog zijn kwaliteiten in de combinatie op korte ruimte geroemd, maar er ook wordt gesteld dat hij “geen defensieve leeuw” is. De conclusie is natuurlijk veelal positief. “Hazard is gemaakt voor alle situaties.”

Mbappé

Ook prominent benadrukt in de vakpers: het feit dat de 50.000 fans gisteren in afwachting van de presentatie van Hazard de naam van een ander Real-target scandeerden. “Wij willen Mbappé, wij willen Mbappé!”, klonk het bij de socio’s. Het is nog maar zeer de vraag of het goudhaantje van Paris Saint-Germain straks ook effectief de overstap zal maken naar de Spaanse hoofdstad.

Bij Mundo Deportivo kunnen ze het dan weer niet laten om oude koeien uit de gracht te halen. Zo publiceert het Catalaanse medium op de website een artikel met foto’s waarop een jonge Hazard te zien is met een shirt van... Barcelona. “Hazard werd gisteren voorgesteld als nieuwe speler van Real, maar sommige fans van die club zullen niet blij zijn met enkele foto’s uit de jeugd van de nieuwbakken aankoop”, staat er te lezen, al weet de schrijver ook dat dat op zich niet veel betekent. “Die fans die zich hieraan storen zullen snel van gedacht veranderen wanneer Hazard rendement haalt.”

