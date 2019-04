“De enige positie waar Real geen versterking hoeft”: Courtois scoort punten hoewel hij bij zijn debuut onder Zidane de boot ingaat ODBS

29 april 2019

08u54

Bron: Marca, AS 0 La Liga Eindelijk. Voor het eerst onder Zidane stond hij tussen de palen, Thibaut Courtois. Real ging dan wel nog maar eens onderuit, de doelman scoorde toch goeie punten. In tegenstelling tot Bale.

Pijnlijke speeldag voor Real Madrid: terwijl Barcelona zijn achtste titel in elf jaar pakte, ging 'de Koninklijke’ met 1-0 onderuit bij degradatiekandidaat en kleine buur Rayo Vallecano. Gelukkig voor Real bleef de schade beperkt. Onder hen werd er in de race om Champions League-voetbal verloren door zowel Getafe, Sevilla als Valencia zodat ‘Los Blancos’ zeker zijn van plaats drie. Toch was het weer huilen met de pet op in Vallecas: nauwelijks tot geen lichtpunten. Of het moest Courtois zijn. Alleen geklopt door een (discutabele, zie video hieronder) penalty. Courtois ging lichtjes naar zijn linkerhoek, Embarba trapte cool door het midden. Maar daarnaast kon de Rode Duivel zich onderscheiden. In die mate dat de Madrileense kranten met bloemetjes richting Courtois gooien.

GOAL | Embarba opent de score vanop de stip voor Rayo Vallecano! 💥



1️⃣-0️⃣ #RayoRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/15rkSYIG65 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

“Niet dat hij fantastisch was, maar Courtois was veruit de beste speler van Real zondagavond”, schrijft Marca. “Bij zijn terugkeer tussen de palen, leek hij al meteen dicht tegen zijn beste vorm aan te leunen. Alleen geklopt door een penalty. Maar met deze prestatie, toonde Courtois dat Real zich volgend seizoen in doel niet hoeft te versterken. Hij en Keylor Navas tonen dat ze de nodige kwaliteiten hebben. Maar dit is dan ook de enige plaats waar Real zich niet hoeft te versterken.” De geruchten in de Engelse tabloids als zou Real de weifelende David De Gea naar Bernabéu halen, kunnen helemaal de prullenbak in. In Spanje werden die overigens nooit serieus genomen.

Voor AS, die andere huiskrant, ging dat als volgt: “Courtois debuteerde onder Zidane en was meteen de beste Real-speler. Goeie redding in minuut 9 toen Rayo een eerste kans had. Solide zoals hij dat kan. In minuut 17 kwam hij ook als winnaar uit de bus in een één tegen één-situatie met Pozo. Kansloos bij de penaltygoal, maar na de pauze pakte hij uit met nog twee reddingen. Keylor lijkt voorlopig de voorkeur in doel te krijgen van Zidane, maar Courtois gooit duidelijk niet de handdoek.”

De negatieve uitschieter bij Real gisteravond, was eens te meer Gareth Bale. Door de blessure van Benzema kreeg hij centraal zijn kans, maar de Welshman schoot met losse flodders. Al 396 minuten lang zonder goal. “Hij schandaliseert het Real-shirt en staat symbool voor het verval dit seizoen”, was Marca hard. Zelfs Zidane verdedigt Bale niet meer. “Denk je dat hij met zijn hoofd nog in Madrid is?”, vroeg ‘ZZ’ zich nadien af op de persconferentie. “Ik weet het niet hoor. Dat zal je aan hem moeten vragen.” Bale en zijn entourage zijn niet zinnens om zich zomaar te laten wegjagen in Madrid, ook omdat er niet meteen clubs die zijn brutojaarsalaris van curca 30 miljoen euro willen betalen. Laat staan de 40 miljoen die hij naar verluidt vraagt.

Bij gebrek aan voorlopige interesse, denkt Real aan een uitleenscenario. Man United, dat volgend seizoen Brits wil gaan, lijkt een mogelijkheid. De kranten merkten ook op hoe Bale na de match niet mee op de bus sprong die de spelersgroep naar het Real-complex Valdebebas bracht, maar wel met eigen vervoer huiswaarts keerde. Nadat hij nog wel zijn maaltijd uit de bus had opgepikt. Zonder twijfel met toestemming van de club, maar voor de pers nog maar eens het bewijs dat Bale zich steeds verder afscheidt binnen de groep.