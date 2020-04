“De dag dat Messi Maradona werd”: exact dertien jaar geleden verbaasde 19-jarig toptalent van Barça de wereld met adembenemende dribbelgoal

18 april 2020

15u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 La Liga Klaar voor een portie voetbalnostalgie? Het is vandaag exact dertien jaar geleden dat ene Lionel Messi zijn duivels ontbond. Het Argentijnse godenkind begon een solo vanop zijn eigen helft, omspeelde zes tegenstanders en werkte koelbloedig af. Wij doken in het archief van Het Laatste Nieuws en vonden onderstaand artikel over de adembenemende rush van het 19-jarige toptalent, dat er toen zelf rustig onder bleef: “Deco vond mijn goal zelfs beter dan die van Maradona, maar voor mij is het belangrijker dat ik bijleer. Ik heb er niet wakker van gelegen.”

Artikel uit Het Laatste Nieuws, 20 april 2007:

Twintig jaar, negen maanden en zesentwintig dagen: zo lang duurde het voor een speler nog eens de magistrale rush van Maradona imiteerde, waar op het WK van 1986 alle Engelsen perplex van stonden. De auteur van het kunststuk woensdag was niemand minder dan Lionel Messi, die door Maradona zelf als zijn erfgenaam wordt aanzien. De Argentijnse artiest van FC Barcelona kreeg tijdens de bekermatch tegen Getafe de bal op eigen helft, zette zes spelers van Getafe in de wind, inclusief keeper Garcia. Heel Argentinië werd er gek van: “Dit is de dag dat Messi Maradona werd.”

Terwijl de échte Maradona doodziek in het ziekenhuis lag, deed de nieuwe Maradona Lionel Messi dus woensdag tijdens de halve finale van de Spaanse beker de Catalaanse socio’s kraaien van de pret. Xavi speelde Messi aan drie meter voor de middenlijn, waarna de Argentijn een adembenemende solo inzette. Hij dribbelde één speler, twee, drie, vier, vijf en dan ook nog eens doelman Luis Garcia. Balletje binnen: 2-0. Om de gelijkenis met het legendarische doelpunt van Maradona niet te zien, die met een identieke actie op het WK van 1986 2-0 scoorde in de halve finale tegen Engeland, moest je al blind zijn.

“Hoe kan je hier níet wild van worden”, jubelde de Argentijnse krant La Nacion. “Zelfde dribbel, ander truitje. Messi was niet eens geboren toen Maradona de wereld het mooiste doelpunt van de twintigste eeuw schonk, maar hij heeft alles om het mooiste van de 21ste eeuw te scoren.” Ook Clairon was extatisch. “Dit was de dag dat Messi Maradona werd. Meesterwerkjes zoals deze zie je niet elke dag. En zo’n twee artiesten kom je ook niet elke dag tegen.”

Ik stond er nooit bij stil dat ik met mijn dribbels die van Maradona evenaarde. Ik zag gewoon veel ruimte voor me en ik ben ervoor gegaan Lionel Messi

Niet zo bijzonder

In de vestiaire plaagden zijn ploegmaats hem met zijn stunt, zoals Xavi. “Vreemd dat nooit de man wordt geprezen die de laatste pass geeft”, grapte hij. Messi bewaarde zijn gebruikelijke cool. “Ik stond er nooit bij stil dat ik met mijn dribbels die van Maradona evenaarde. Ik zag gewoon veel ruimte voor me en ik ben ervoor gegaan. Nadien hoorde en las ik dat mijn goal met die van Maradona werd vergeleken, maar dat is bijzaak. Deco vond die van mij zelfs beter dan die van Maradona, maar voor mij is het belangrijker dat ik bijleer. Ik heb er ook niet wakker van gelegen.”

Maar de pas 19-jarige balkunstenaar hoopte wel dat zijn nummertje Maradona een hart onder de riem zou steken. “Diego heeft me altijd gesteund en ik hoop dan ook dat hij snel genezen is. Dat is waar elke Argentijn en voetbalfan voor bidt.” De 46-jarige legende is trouwens aan de beterhand. Vrijdag werd hij in Buenos Aires in alle spoed opgenomen in de kliniek met hepatitis, het resultaat van zijn drank- en drugsverleden. Begin volgende week zal de Argentijn naar een psychiatrische instelling worden overgebracht, om volgens zijn persoonlijke arts Alfredo Cahé weer helemaal met zichzelf in het reine te komen.

Lionel Messi wordt in zijn vaderland al langer als de ‘ nieuwe Maradona’ aanbeden. Hij is niet de eerste die met die erfenis belast wordt Ariel Ortega, Pablo Aimar en Javier Saviola konden die last nooit aan maar Messi is wel de enige die door Maradona zelf tot zijn opvolger werd gekroond. Hij nodigde de kleine flankaanvaller zelfs uit op zijn vermaarde tv-show La Noche de 10. “Messi heeft veel van mij weg”, getuigde Maradona. “Voor mij is hij de beste voetballer ter wereld, samen met Ronaldinho.” Twee Maradona’s dus, en dat in één club: FC Barcelona-preses Joan Laporta prijst zich gelukkig. “Messi laten we nooit gaan. Hij is een mix van Maradona en Cruijff.”

Messi zelf bleef er alweer onbewogen bij. “Het is leuk als je positieve zaken over jezelf hoort vertellen, zeker als die van een grootheid als Diego komen. Maar om mij met hem te vergelijken, dat is te veel eer. Hij is de grootste aller tijden, terwijl ik nog aan mijn carrière aan het bouwen ben. Ik ben dankbaar voor al die lof, maar het is overdreven.”

De cijfers achter de dribbelgoal:

• Afgelegde afstand: 55 meter

• Duur actie: 12 seconden

• Baltoetsen: 10 met links, 3 met rechts

• Uitgeschakelde spelers: 6

