"Coutinho -die meteen drie weken out is en veel berichtjes van Luis Suarez kreeg- betaalde 13 miljoen euro van transfer zelf" Hans Op de Beeck

16u27 55 EPA Primera Division Grote dag voor Philippe Coutinho. Om 13u45 werd de Braziliaan officieel voorgesteld als speler van FC Barcelona - de duurste aanwinst ooit uit het bestaan van de blaugrana. Maar ook een dag die niet goed begon voor de 25-jarige Braziliaan. Tijdens de twee medische tests die Coutinho vanochtend onderging, bleek dat het dijprobleem waarmee hij sukkelt hem drie weken zal kosten. Volgens The Times heeft Coutinho ook een deel van zijn transfer zelf bekostigd: 13 van de 160 miljoen euro zou hij uit eigen zak hebben betaald.

De ex-speler van Inter en Liverpool wilde elk struikelblok omzeilen en ging met deze constructie akkoord, zo meldt de gereputeerde Britse krant. Coutinho zou al tien miljoen euro hebben overgeschreven op de rekening van zijn oude club Liverpool en de rest wordt in de toekomst betaald. Voorzitter Josep Bartomeu wou dat nieuws op de persconferentie vandaag niet bevestigen. De transferprijs zou ook omhoog zijn gegaan nadat Nike de overstap per ongeluk bekend maakte in een advertentie voordat de laatste details afgerond waren.

Door de blessure wordt het alvast even wachten op Coutinho's grote debuut in het Camp Nou. Hij mist al zeker de bekerwedstrijd tegen Celta Vigo en de competitieduels tegen Sociedad, Betis en Alaves. De aanvallende middenvelder omschrijft zijn transfer als "een droom die uitkomt". Eerst zette Coutinho (25) in de voorzitterskamer zijn handtekening onder een contract van 5,5 jaar, waarna het via de Roma Lounge naar het veld van Camp Nou ging voor een fotoshoot. Daarna volgde nog een persconferentie. In dat contract zou een afkoopsom van maar liefst 400 miljoen euro opgenomen zijn. Coutinho was dit seizoen bij Liverpool al goed voor 12 goals en 8 assists.

"Ik wil de voorzitter en iedereen die mijn transfer heeft mogelijk gemaakt bedanken", stak Coutinho van wal op de persconferentie. "Ik ben naar hier gekomen om te spelen, prijzen te pakken en de fans te vermaken. Het was mijn droom hier ooit te spelen. Ik word zelfs emotioneel bij het dragen van het shirt. Ik hoop de hooggespannen verwachtingen waar te maken."

Omdat Coutinho dit seizoen al Champions League speelde voor Liverpool, kan hij voor Barcelona niet meer uitkomen in het kampioenenbal. "Dat was helemaal geen reden om de transfer niet te laten doorgaan", aldus de Braziliaan. "Ik kan dit jaar dan wel geen Champions League spelen, maar de komende vijf jaar wel." Coutinho zei ook erg blij te zijn opnieuw in hetzelfde team te spelen als Luis Suarez. De twee speelden eerder al succesvol samen bij Liverpool in het seizoen 2013-2014. "Luis is een heel goede vriend en heeft me altijd goed geholpen. Hij stuurde me geregeld berichtjes hoe geweldig de club en de stad zijn. Het is een eer opnieuw met hem samen te spelen. Met Liverpool wonnen we bijna de titel samen." Coutinho zal ook in de buurt van Suarez en Messi gaan wonen, in de wijk Bellamar in Castelldefels, een kuststadje in de buurt van Barcelona. "Suarez vertelde me zelfs dat er in zijn buurt een huis was vrijgekomen. Toen kon hij nog niet geweten hebben dat ik zou komen, maar hij was het idee genegen. Toen we de foto's van de villa zagen, waren we meteen verkocht. Suarez zal ons wel helpen ons hier snel thuis te voelen."

Coutinho sprak over zijn landgenoot Neymar, die de voorbije zomer Barcelona verliet voor Parijs. "Ook hij liet zich alleen maar lovend uit over de ploeg, de kleedkamer en de stad. Ach, van in het begin heb ik iedereen duidelijk gemaakt dat ik naar Barcelona wou. Ik wil nog eens iedereen bedankten die daar begrip voor had. Hier een contract van vijf jaar ondertekenen, is als een droom die uitkomt."

Gisteravond maakte hij in een training van FC Barcelona kort zijn opwachting voor de camera's na de routineuze 3-0-zege van de competitieleider tegen Levante. Op Instagram liet hij weten in het Engels: "Hey Barca fans. Ik ben hier. Dit is een droom die uitkomt en ik hoop jullie morgen te zien."

Happy New Year! ❤️ #GRATIDÃO2017 #VEM2018 Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 jan 2018 om 00:57 CET

Voorzitter José Maria Bartomeu benadrukte dat Coutinho zelf ook een rol speelde in de onderhandelingen. "Zijn wens om voor ons te komen spelen en zijn geduld zijn beslissend geweest in deze deal. Hij heeft er alles aan gedaan om naar Barcelona te kunnen komen."

