“Courtois niet de muur die men verwachtte” en “Lopetegui bleef verbijsterd achter na vertrek Ronaldo”: Spaanse pers over nachtmerrie Real Manu Henry

21 oktober 2018

13u15

Bron: marca.com/as.com/sport.es 1 Primera Division De roep om het ontslag van Julen Lopetegui klinkt steeds luider. “Onvermijdelijk”, luidt het in de Spaanse pers. Een overzicht.

“Real zinkt elke wedstrijd een beetje dieper”, schrijft AS. “In een crisis die al vijf matchen duurt, verloor het van Sevilla, CSKA Moskou, Alavés en Levante. Tussendoor speelde het gelijk tegen Atlético Madrid (0-0). Een reeks waarin het zeven goals incasseerde en er amper één scoorde. Het leidde tot de grootste droogte in de clubgeschiedenis: 481 minuten lang zweeg het kanon. Marcelo beëindigde de droogte, maar dat kon een nederlaag tegen Levante niet afwenden. Een crisis die alsmaar erger wordt.”

“Lopetegui arriveerde in Madrid toen Cristiano Ronaldo er nog was. Het vertrek van de Portugees verstoorde zijn plannen. Een antwoord vond de coach er niet op. Veel heeft te maken met de slechte fysische paraatheid van sommige spelers, wat resulteerde in spierblessures. Voorlopig behoudt Lopetegui zijn positie, maar alles zal afhangen van de Clásico 28 oktober”, klinkt het nog. En ook Thibaut Courtois komt aan bod. “De realiteit is dat de Belg niet de muur is die men verwachtte na zijn handtekening. Levante kwam twee keer aan zijn doel... en scoorde twee keer. Het roteren -in de Champions League geeft Lopetegui de voorkeur aan Keylor Navas- levert geen van beide doelmannen een voordeel op.”

GOOOAL | Postigo vindt Morales met een heerlijke pass en die werkt knap af! 😮



0️⃣-1️⃣ #RealMadridLevante pic.twitter.com/gAQjOSyYOw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar is de 0️⃣-2️⃣ al! 😳 Marti knalt binnen vanop de stip! ✅#RealMadridLevante pic.twitter.com/Z4HMBy18OL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Marca: “Wat Benitez overkwam, gebeurt nu bij Lopetegui”

“De dagen van Julen Lopetegui bij Real Madrid lijken geteld. De enige vraag is wannéér het ontslag zal plaatsvinden - vandaag, morgen, komende week of na de Clásico”, meldt Marca. “Hetgeen Rafael Benitez overkwam, gebeurt nu bij Lopetegui. De kans dat hij op het einde van dit seizoen nog op de bank zit bij ‘De Koninklijke’, is miniem. Na de nederlaag tegen Levante is een ontslag onvermijdelijk. Lopetegui zelf heeft frustraties over de activiteiten in de zomermercato, of eerder het gebrek eraan. Hij vroeg om versterking, maar kreeg die niet. Hij bleef verbijsterd achter toen er geen vervanger van Cristiano Ronaldo werd aangetrokken.”

“Voorzitter Florentino Pérez geloofde dat Benzema, Bale, en bovenal Vinicius Junior klaar waren om op te staan en de leegte in te vullen. Spelers die kwamen -Thibaut Courtois en Alvaro Odriozola- waren geen prioriteit voor de coach. Een gebrek aan ervaring aan de absolute top kan ook tegen Lopetegui gebruikt worden. Het lijkt erop dat hij geen antwoorden heeft. Tegen Levante was Real Madrid een team dat in twee verdeeld was. Aan de coach om er een geheel van te maken.”

Sport heeft het tot slot over een “nachtmerrie” waarin de withemden niet wakker worden. “Ook Levante stak het mes nog wat dieper in de wonde met een 1-2-zege in Bernabéu. De Baskische coach op de rand van de afgrond. Twee defensieve fouten van Varane en een gebrek aan instinct voor doel plaatsten Lopetegui op de rand van een zenuwinzinking.”