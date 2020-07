‘Campéon' Courtois heeft nu meer prijzen in buitenland dan Gerets en De Bruyne, ook Eden Hazard rondt mijlpaal ABD

16 juli 2020

23u06 0 La Liga ‘Los campeones’. De prijzenkasten van Thibaut Courtois (28) en Eden Hazard (29) raken steeds meer gevuld. Onze nationale doelman pakte met de Spaanse titel zijn elfde trofee in het buitenland. Zo doet hij (voorlopig) beter dan Eric Gerets en Kevin De Bruyne. Eden Hazard rondt de kaap van tien stuks.

Thibaut Courtois is een garantie op succes. Prijzenpakker. Na een moeilijk seizoensbegin ontpopte hij zich tot sterkhouder bij Los Blancos. Hij was de voorbije weken in topvorm. De statistieken spreken voor zich: 18 clean sheets en amper 20 tegendoelpunten in 34 La Liga-duels. Het beste seizoen uit zijn carrière. Bekroond met de titel. Trofee nummer elf in het buitenland is binnen. Met de landstitel met RC Genk erbij komen we aan een totaal van twaalf. Wat dat cijfer nog straffer maakt: bij élke club waar hij speelde, pakte Courtois minstens één prijs. Racing Genk (1 prijs). Atlético Madrid (4). Chelsea (4). En na het WK voor clubs in 2018 en de Spaanse Supercup begin dit jaar nu ook de derde prijs met Real Madrid. Op 28-jarige leeftijd is hij Eric Gerets voorbij. Vermaelen is met 18 stuks de Belg met de meeste buitenlandse prijzen. Courtois weet dus wat hem te doen staat de komende jaren.

Ook Eden Hazard breidt zijn prijzenkast naarstig verder uit. De aanvoerder van de Rode Duivels zit dankzij de titel met Real nu aan tien prijzen in het buitenland. In 2011 was hij de hoofdrolspeler in het wonderjaar van Lille, dat de dubbel pakte. Nadien volgden vijf trofeeën met Chelsea, zowel in Engeland als op het Europese toneel. Bij Real zit hij er nu aan twee, ook al was zijn verdienste door blessures niet zo groot als gehoopt.

OVERZICHT. De Belgen met de meeste buitenlandse prijzen

Eden Hazard: 10 trofeeën

LOSC Lille

1x Ligue 1 (2011)

1x Coupe de France (2011)

Chelsea

2x Europa League (2013, 2019)

2x Premier League (2015, 2017)

1x Fa Cup (2018)

1x League Cup (2015)

Real Madrid

1x Spaanse Supercup (2020)

1x La Liga (2020)

Kevin De Bruyne: 10 trofeeën

VFL Wolfsburg

1x DFB Pokal (2015)

1x Duitse Supercup (2015)

Manchester City

2x Premier League (2018, 2019)

1x FA Cup (2019)

4x League Cup (2016, 2018, 2019, 2020)

1x Community Shield (2019)

Eric Gerets: 10 trofeeën

PSV

6x Eredivisie (1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992)

3x KNVB Cup (1988, 1989, 1990)

1x Europacup I (1988)

Thibaut Courtois: 11 trofeeën

Atlético Madrid

1x Copa del Rey (2013)

1x La Liga (2014)

1x Europa League (2012 )

1x UEFA Super Cup (2012)

Chelsea

2x Premier League (2015, 2017)

1x FA Cup (2018)

1x League Cup (2015)

Real Madrid

1x FIFA Club World Cup (2018)

1x Supercopa Espana (2019)

1x La Liga (2020)

Nicolas Lombaerts: 11 trofeeën

Zenit Sint-Petersburg

4x Russische Premier Liga (2007, 2010, 2012, 2015)

1x Russische beker (2010, 2016)

4x Russische Super Cup (2008, 2011, 2016, 2017)

1x UEFA Cup (2008)

1x Europese Super Cup (2008)

Vincent Kompany: 12 trofeeën

Manchester City

4x Premier League (2012, 2014, 2018, 2019)

2x FA Cup (2011, 2019)

4x League Cup (2014, 2016, 2018, 2019)

2x Community Shield (2012, 2018)

Daniel Van Buyten: 15 trofeeën

Bayern München

4x Bundesliga (2008, 2010, 2013, 2014)

4x DFB Pokal (2008, 2010, 2013, 2014)

2x DFB Liga Beker (2007, 2008)

2x DFL Supercup (2010, 2012)

1x UEFA Champions League (2013)

1x UEFA Super Cup (2013)

1x FIFA World Club Cup (2013)

Thomas Vermaelen: 18 trofeeën

Ajax

1x Eredivisie (2004)

2x KBVB Beker (2006, 2007)

2x Johan Cruijff Schaal (2006, 2007)

Arsenal

1x FA Cup (2014)

FC Barcelona

4x La Liga (2015, 2016, 2018, 2019)

2x Copa del Rey (2016, 2018)

1x UEFA Champions League (2015)

1x UEFA Super Cup (2015)

2x FIFA Club World Cup (2015, 2016)

Vissel Kobe

1x Emperor’s Cup (2019)

1x Japanse Super Cup (2020)

