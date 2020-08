“Bartomeu stapt op als voorzitter van Barcelona als Messi openlijk zegt dat hij het probleem is” YP

27 augustus 2020

16u40

Bron: TV3, AS 1 FC Barcelona Josep Maria Bartomeu is bereid om op te stappen als voorzitter van FC Barcelona, mocht Lionel Messi beslissen om toch bij de club te blijven. Dat meldt TV3, een Catalaans nieuwsmedium.

De vertroebelde relatie tussen voorzitter en sterspeler is een van de redenen waarom die laatste eergisteren een burofax verzond naar het clubbestuur om zijn wens om te vertrekken duidelijk te maken. Bartomeu is zich daar van bewust en volgens TV3 zou hij bereid zijn een stap opzij te doen. Hij wil aftreden als voorzitter van Barcelona, maar dan moet Messi wel in het openbaar verklaren dat Bartomeu aan de basis ligt van zijn beslissing om de deuren in Barcelona na 20 jaar achter zich dicht te trekken. Gebeurt dat, dan zou Bartomeu ontslag nemen, terwijl de rest van het bestuur onder leiding van een interim-voorzitter wel nog zou aanblijven tot de verkiezingen.

Maar: nog volgens TV3 zou Bartomeu enkel aftreden als Lionel Messi ook effectief beslist om toch bij de Spaanse grootmacht te blijven. En dat lijkt er niet meteen in te zitten, met de geruchten rond een transfer naar Manchester City die almaar verder aanzwellen. Bartomeu zou trouwens lang niet het enige probleem zijn van Messi, die er ook weinig voor voelt om deel uit te maken van het project van nieuwbakken trainer Ronald Koeman. Het ziet er momenteel dus niet naar uit dat Bartomeu snel de eer aan zichzelf zal moeten houden.

Lees ook.

Nog een reden voor Messi’s nakende vertrek? Barça gaf bijna miljard euro uit aan ‘versterkingen’, maar die vielen één voor één door de mand

Bittere tranen: dit moet de Barça-fan zijn bij wie het nieuws rond Messi het hardst is aangekomen

Man City in poleposition: strooit De Bruyne straks met assists voor Messi?