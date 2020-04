“Barça is de club van drie miljard geworden: een miljard aan inkomsten, een miljard aan uitgaven én een miljard aan schulden” ABD

18 april 2020

10u21

Bron: Gol/AS 4 La Liga Nieuwe saga in de aanloop naar de voorzittersverkiezingen van juni 2021 bij FC Barcelona. Voormalig Barça-preses Joan Laporta overweegt om zich kandidaat te stellen. Dat kondigde hij aan tijdens een interview met ‘Gol’, waarin hij zich negatief uitliet over de situatie van de ‘Blaugrana’. “Barça is de club van drie miljard geworden: een miljard aan inkomsten, een miljard aan uitgaven én een miljard aan schulden.”

Het rommelt in de bestuurskamer van FC Barcelona. De club sleepte zijn voormalig vice-voorzitter voor de rechter, zes bestuursleden stapten op, de voorzitter kreeg bakken kritiek over zich heen. Daarbovenop komt nog eens dat de de strijd om het voorzitterschap nu al begint los te barsten. Met - hoogstwaarschijnlijk - een ‘nieuwe’ kandidaat. Joan Laporta, eerder al Barça-preses van 2003 tot 2010 heeft in een interview aangegeven dat hij overweegt om mee in de race naar het ‘presidentschap’ te stappen.

En dat is geen verrassing. Laporta stelde zich in 2015 ook al kandidaat, maar toen eindigde hij als tweede na de huidige voorzitter Josep Bartomeu, die de vruchten plukte van een sportief succesjaar. Laporta kent het huis en onder zijn bewind klom Barcelona uit het dal van de beginjaren 2000. Hij haalde namen als Ronaldinho, Deco, Eto’o, Henry en Ibrahimovic naar Camp Nou en stelde in 2008 ook Pep Guardiola - een voorstander van Laporta - aan als trainer. Dat bleek een gouden zet.

Laporta profileert zich nu meteen door hard uit te halen naar het economische beleid van Barcelona, dat volgens hem in een “zorgwekkende situatie verkeert”. “We moeten nadenken over hoe we de economische situatie van Barcelona kunnen omkeren”, zegt hij. “Het is een club van drie miljard geworden: een miljard aan inkomsten, een miljard aan uitgaven en een miljard aan schulden. Helaas zullen de inkomsten, zoals het er nu naar uitziet, niet oplopen tot een miljard.”

Xavi moet beslissen wanneer hij klaar is om Barça te coachen Laporta

Nochtans was dat het grote doel voor dit seizoen. Algemeen directeur Oscar Grau maakte in september vorig jaar nog bekend dat er gerekend werd op een omzet van 1,047 miljard euro. “Het record dat we gaan ronden is historisch voor een sportclub. We doen beter dan de NBA- en NFL-franchises. Geen enkele andere voetbalclub komt in de buurt”, pakte Grau toen uit op een persconferentie. Maar, onder andere door de coronacrisis, zal Barcelona die cijfers volgens Laporta niet halen. “En dat is zorgwekkend”, vertelt hij. “Het imago van Barça staat op het spel. Daarom overweeg ik om me kandidaat te stellen. Aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar zal ik beslissen.”

De kans dat Laporta zich kandidaat stelt, is echter groot. “Het is een project waar ik enthousiast over ben”, zegt hij. “Ik kijk er meer en meer naar uit, en ik ontmoet meer en meer mensen die me motiveren.”

Xavi

Een hot topic dezer dagen in Camp Nou: wanneer wordt clubicoon Xavi coach van de ‘Blaugrana’? De Spaanse ex-voetballer steunt naar verluidt wel Victor Font, een andere kandidaat die eerder aangaf dat Barcelona “een club in moreel verval is die afstevent op het bankroet”.

Laporta: “Ik weet zeker dat Xavi het goed doet en ervaring opdoet. Het is aan hem. Hij moet beslissen wanneer hij klaar is om Barça te coachen. Hij zal een geweldige voetbaltrainer zijn. Als speler leefde hij hier al voor, het is wat hij het liefste doet. Toen ze hem na het ontslag van Ernesto Valverde het voorstel deden om over te nemen, zei Xavi neen. Dat vond ik heel verstandig. Hij is er zich van bewust dat hij tijd nodig heeft.”

