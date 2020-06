“Atlético wil Carrasco ook volgend seizoen in Madrid houden” TLB

10 juni 2020

07u43

Bron: AS 0 La Liga Zal Rode Duivel Yannick Carrasco ook volgend seizoen het shirt van Atlético Madrid dragen? Als het van de Spaanse topclub afhangt wel, zo meldt sportkrant AS.

Het coronavirus gooide ook voor Yannick Carrasco roet in het eten. Eind januari kreeg de winger zijn gewenste transfer naar Europa. Ex-club Atlético vond een overeenkomst met Carrasco’s Chinese werkgever Dalian Yifang om de flankspeler tot eind juni te huren. Maar door de coronapandemie kwam Carrasco voorlopig nog maar 155 minuten (verdeeld over vijf duels, red.) in actie in La Liga. Veel tijd om zijn kunnen te etaleren kreeg onze landgenoot dus nog niet.

Zondag in de basis?

Maar die speeltijd in het shirt van Los Colchoneros zit er wel nog aan te komen. La Liga hervat morgen (met de derby van Sevilla, red.) en als het aan Atlético ligt, dan blijft Carrasco ook volgend seizoen in Madrid. De Spaanse topclub zou al op het dossier aan het werken zijn, al moet er nog een akkoord gevonden worden met Dalian Yifang over het verlengen van de huurperiode. Carrasco zelf zou graag in Madrid blijven.

Volgens AS is Diego Simeone tevreden over de prestaties van Carrasco. De Argentijn zou sterk overwegen om hem zondag, op bezoek bij Athletic Bilbao, aan de aftrap te brengen. “Met zijn snelheid, dribbels en doelgerichtheid kan hij een meerwaarde bieden. Op dit moment is hij zeker een extra optie om het aanvallend compartiment, met ook spelers als Lemar en Vitolo , te versterken”, zo klinkt het nog in AS.



