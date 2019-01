“2019 is pas een week ver maar Lionel Messi tekent al voor dé pass van het jaar” ODBS

07 januari 2019

12u15 0 Primera Division Hogere wiskunde gisteravond in het Coliseum Alfonso Pérez. Daar trok ene Lionel Messi een onwaarschijnlijke hoek van om en bij negentig graden om zijn maatje Luis Suarez te vinden.

Messi's vision is absolutely unreal, how on earth did he see this pass🐐🐐🐐 pic.twitter.com/ncDjb8lEQg Football Videos⚽️⚽️(@ Fantasticfooty1) link

Voor velen was zijn vijfde plaats op de jongste verkiezing van de Ballon d’Or onbegrijpelijk. Ondanks 51 goals en 26 assists in 54 optredens in 2018, moest Lionel Messi zich met een ereplaats tevreden stellen tijdens de uitreiking van ‘s werelds beste voetballer in december. Voor het eerst sinds 2006 behoorde hij niet eens tot de drie eindgenomineerden. Maar Messi is er niet de man naar om bij de pakken te blijven zitten. Met een 1-2-zege bij Getafe zette Barça 2019 goed in, waardoor het zijn voorsprong op Atlético (1-1 bij Sevilla) en Real Madrid (0-2 tegen Real Sociedad) vergroot. Messi scoorde niet alleen in de eerste helft, hij tekende ook voor een moment van pure voetbalmagie. Terwijl hij naar binnen dribbelde, zag de Argentijn vanuit een ooghoek hoe Luis Suarez een looplijn trok. Waarop Messi zijn aanvalsmaatje op heerlijke wijze vond, ondanks dat er vijf spelers van Getafe de pass konden onderbreken. Hogere wiskunde, fel gesmaakt op Twitter. Suarez kon niet afwerken, maar zorgde wat later wel voor de 0-2.

January is only 6 days old and Messi has already delivered the Pass of the Year. GOAT level.#GetafeBarça pic.twitter.com/cSRxmyjPer MESSISTATS(@ MessiStats_) link

Messi en Suarez zijn dit seizoen al goed voor 28 goals in La Liga (16 voor Messi, 12 voor Suarez), dat zijn er meer dan Real Madrid dit seizoen in totaal al gemaakt heeft: 26. Opmerkelijk: alleen Sevilla en Levante hebben dit seizoen meer goals dan de Messi/Suarez-combinatie in de Spaanse competitie. Met die zestiende goal gaat Messi ook aan de leiding in de stand om de Europese Gouden Schoen. Daarvoor wordt elk doelpunt vermenigvuldigd met een getal dat de moeilijkheidsgraad van elke competitie weergeeft. Op nummer twee staat de Braziliaanse spits Liliu van het Estse Meistriliiga. ‘De Vlo’ heeft al vijf Gouden Schoenen op zijn palmares.

De top tien in de race om de Gouden Schoen:

1. Lionel Messi, Barcelona: 16 x 2.0 moeilijkheidsgraad = 32.0

2. Liliu, Kalju: 31 goals x 1.0 = 31.0 punten

3. Paulinho, Hacken: 20 x 1.5 = 30.0

3. Mbaye Diagne, Kasimpasa: 20 x 1.5 = 30.0

3. Zakaria Beglarishvili, Flora: 30 x 1.0 = 30.0

6. Patrick Hoban, Dundalk: 29 x 1.0 = 29.0

7. Cristiano Ronaldo, Juventus: 14 x 2.0 = 28.0

7. Harry Kane, Tottenham Hotspur: 14 x 2.0 = 28.0

7. Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal: 14 x 2.0 = 28.0

10. Robert Skov, FC Copenhagen: 18 x 1.5 = 27.0