Preud'homme naar Bordeaux: vandaag of morgen uitsluitsel Stephan Keygnaert

19 januari 2018

08u29 5 Buitenlands Voetbal Michel Preud'homme weet vandaag of ten laatste morgen officieel of hij de nieuwe trainer van Girondins Bordeaux wordt. Preud'homme vloog gisterochtend naar Bordeaux om er een gesprek van een paar uur te hebben met de hoofdaandeelhouder van de club.

Het onderhoud verliep volgens diverse bronnen in een zeer goede sfeer. In de vooravond nam Preud'homme het vliegtuig terug naar België, om er in de televisiestudio's van RTBF een uitzending bij te wonen helemaal gewijd aan hem en zijn carrière - familie en vrienden waren uitgenodigd. Na de uitzending stapte MPH opnieuw in het vliegtuig... naar Bordeaux.

De Franse club beloofde Preud'homme een beslissing te nemen in de komende vierentwintig tot achtenveertig uur. Het gaat om een financieel erg zwaar dossier. Club Brugge dient betaald, maar ook legt Preud'homme zélf de lat bijzonder hoog. Hij moet instappen midden een seizoen in een risicovolle crisissituatie, én Preud'homme beseft dat hij mogelijk de deur van de Rode Duivels definitief dichtslaat. Preud'homme is voor dat laatste bijzonder gevoelig en eist de juiste prijs. Bordeaux - een bijzonder ingewikkeld gestructureerde club - is weliswaar bereid om een fikse inspanning te leveren maar wil de keuze voor Preud'homme tevens afgedekt zien bij alle aandeelhouders.

Als MPH aangesteld wordt, zal hij al zeker niet meer kunnen rekenen op Jérémy Toulalan. De 34-jarige ex-international is het niet eens met de beslissing van de club om Jocelyn Gourvennec de laan uit te sturen en gaf zijn ontslag.