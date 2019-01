Zwak Manchester City gaat ondanks snelste Premier League-goal van seizoen onderuit bij Newcastle United XC

29 januari 2019

22u54 1 Premier League Manchester City heeft zich laten verrassen op het veld van Newcastle United. Het werd 2-1. Sergio Agüero tekende al na 24 seconden voor de openingstreffer, meteen ook de snelste Premier League-goal van dit seizoen. Na rust scoorden Salomón Rondón en Matt Ritchie voor de thuisploeg.

24 seconden. Meer had Man City niet nodig om te scoren in St James’ Park. Sergio Agüero werkte de 0-1 met z’n linker eenvoudig tegen de touwen. ’t Was de snelste Premier League-treffer sinds 31 januari 2018. Toen scoorde Eriksen na amper 11 seconden.

Vervolgens leek Agüero de score te verdubbelen na een fraaie vrijschop van Kevin De Bruyne. Maar het doelpunt werd afgekeurd. De Bruyne moest wachten op het signaal van de scheidsrechter, deed dat niet en kreeg er een gele kaart bovenop.

Iets na het uur maaide De Bruyne Matt Ritchie neer. Het thuispubliek wilde een tweede gele kaart voor de Rode Duivel, maar die kreeg hij niet. Pep Guardiola reageerde nadien door ‘KDB’ naar de kant te halen.

En meteen na die wissel kwam Newcastle prompt langszij. Salomón Rondón verschalkte Ederson met een botsende bal: 1-1. Een kwartiertje later stond zowaar de 2-1 op het bord. De onoplettende Fernandinho veroorzaakte op knullige wijze een strafschop. Ritchie zette die elfmeter feilloos om.

Newcastle gaf die voorsprong in de slotfase niet meer uit handen. Een stunt van de thuisploeg, een zure nederlaag voor de Citizens. Leider Liverpool kan De Bruyne en co morgen zo reeds op zeven punten zetten.