Zwak Chelsea grijpt naast Champions League, Vertonghen valt opnieuw uit & De Bruyne en City ronden kaap van 100 punten YP

13 mei 2018

19u29

Bron: Belga 1 Premier League Chelsea is er op de slotspeeldag in de Engelse Premier League niet in geslaagd een ticket voor de Champions League te veroveren. De "Blues" gingen met 3-0 onderuit op het veld van Newcastle United en eindigden zo op de vijfde plaats, die recht geeft op deelname aan de Europa League.

Chelsea moest op St. James Park winnen en rekenen op puntenverlies van Liverpool om alsnog de vierde plaats te bemachtigen. Met Eden Hazard 82 minuten op het veld en Thibault Courtois tussen de palen slaagden de Londenaars er evenwel niet in de eigen klus te klaren. Dwight Gayle (23.) en Ayoze Perez (59. en 63.) drukten het laatste sprankeltje hoop van een zwak Chelsea de kop in. Zelfs met een zege hadden Hazard en co. geen deelname aan het kampioenenbal afgedwongen. Liverpool legde Brighton & Hove Albion vlotjes over de knie met 4-0. Mohamed Salah opende de score voor de Reds en wordt zo met 32 doelpunten de topschutter aller tijden in een Engelse competitie van 38 duels. De Egyptenaar doet zo beter dan Alan Shearer (Blackburn, 1995-96), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007-08) en Luis Suarez (Liverpool, 2013-14), die allen op 31 treffers strandden.

Nieuwe blessure voor Vertonghen

Liverpool kon nog over Tottenham naar de derde plaats springen, maar dan moesten de Spurs verliezen. In een felbevochten duel nam Tottenham met een 5-4 overwinning tegen Leicester City afscheid van het mytische Wembley. Volgend seizoen keert de club terug naar de eigen grond, waar een nieuw stadion uit de grond wordt gestampt. Toby Alderweireld was de enige Belg tussen de lijnen. Opnieuw was er slecht nieuws voor Jan Vertonghen, die op een basisplaats kon rekenen maar in extremis uitviel met een blessure. De Spurs houden wel hun derde plaats vast en verwezen Liverpool naar plek vier.

Manchester City was al een tijdje zeker van de titel, maar op het veld van Southampton speelden de Citizens nog voor twee records. Een overwinning zou de 32e zege van het seizoen betekenen. Bovendien konden Kevin De Bruyne, Vincent Kompany en co. ook voor het eerst de mytische kaap van honderd punten ronden. De Bruyne toonde als enige Belg op het terrein opnieuw zijn waarde. In de slotminuut stuurde de Rode Duivel met een lange pas Gabriel Jesus de diepte in. De Braziliaanse spits lepelde het enige doelpunt van de avond tegen de netten. Na een knalseizoen eindigt City zo met 100 punten. Dat zijn er 19 meer dan eerste achtervolger Manchester United, dat tegen het Watford van Christian Kabasele zijn seizoen in schoonheid afsloot met een 1-0 overwinning. Kabasele werd in de 21e minuut naar de kant gehaald met een blessure. De Rode Duivel botste op Old Trafford tegen een reclamepaneel. Het is niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Romelu Lukaku en Marouane Fellaini ontbraken bij de thuisploeg.

Nog op de slotspeeldag wuifde Arsenal zijn coach Arsène Wenger uit met een 0-1 overwinning op het veld van Huddersfield Town, de club van Laurent Depoitre. Voor de "Gunners" was het nog maar de eerste uitzege van een moeilijk seizoen. Depoitre werd na het doelpunt van Aubameyang (38.) nog voor de leeuwen gegooid, maar kon niet meer voor de kentering zorgen. Arsenal moet vrede nemen met de zesde plaats en de Europa League volgend seizoen.

Verder zette Crystal Palce rode lantaarn West Bromwich Albion opzij met 2-0. Het duel kondigde zich ook aan als een van de laatste kansen voor Christian Benteke en Nacer Chadli om indruk te maken op bondscoach Roberto Martinez. Beide spelers startten echter op de bank, maar konden in een halfuur geen onuitwisbare indruk maken.

Swansea degradeert na zeven seizoenen naar Championship

Swansea City degradeert naar de Engelse Championship. Op de slotspeeldag van de Premier League gingen de 'Swans' voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen het al gedegradeerde Stoke City. Swansea is er dus niet in geslaagd de enige overgebleven concurrent Southampton in te halen.

De ploeg van coach Carlos Carvalhal moest rekenen op een mirakel. Niet alleen won Swansea City best met ruime cijfers van Stoke, er moest ook gerekend worden op een doelpuntenfestival van Manchester City op het veld van Southampton. Het verschil tussen beide ploegen bedroeg immers 3 punten, het verschil in doelpuntensaldo was 9 treffers.

De 'Swans' slaagden echter niet in de eigen opdracht, al was de start voortvarend dankzij een doelpunt van Andy King (14.). Nog voor de pauze boog Stoke die achterstand helemaal om via Badou Ndiaye (31.) en Peter crouch (41.). Zo valt na zeven seizoen het doek voor Swansea, dat de voorbije jaren telkens tegen de degradatie vocht. Carvalhal zorgde voor een korte opflakkering, maar de voorbije negen wedstrijden werd niet meer gewonnen. De Portugees gaat niet mee met de Welshe club naar de Championship. Ook clubiconen Leon Britton (374 wedstrijden voor Swansea) en Angel Rangel (537) namen afscheid van de supporters. TDN/PJB/