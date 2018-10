Zuinige zege dankzij fraaie goal Salah: Liverpool blijft mee op kop in Premier League LPB

20 oktober 2018

20u20 0 Huddersfield Town HUD HUD 0 einde 1 LIV LIV Liverpool

Liverpool blijft mee op kop met Manchester City in de Premier League. Een fraai doelpunt van Mo Salah, na een even knappe assist van Shaqiri, loodste ‘The Reds’ zuinig voorbij het Huddersfield van Laurent Depoitre. De ex-spits van AA Gent en KV Oostende zag nauwelijks een bal. Een zeldzame kopbal kon Alisson niet verontrusten. Omdat Salah een wenkende kans op 0-2 liet liggen, bleef het lang spannend. Bij Huddersfield was het echter van willen, maar niet kunnen. Het ultieme bewijs: Mounié knalde dé kans op 1-1, na een missertje van Lovren, onbeholpen naast. Simon Mignolet en Divock Origi keken 90 minuten toe.