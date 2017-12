Zoveelste tragedie voor Kompany: comeback Rode Duivel duurt amper 101 minuten Kristof Terreur in Newcastle en Niels Poissonnier

Bron: HLNinEngeland 251 Photo News Premier League Hij klopte zichtbaar gefrustreerd met de vuist tegen het dak van de bank. De zoveelste blessure. Vincent Kompany wandelde op Newcastle al na elf minuten met een vertrokken gezicht van het veld. Voor de derde keer dit seizoen. City won uiteindelijk wel met 0-1 dankzij een doelpunt van Sterling en een héérlijke assist van De Bruyne (zie video onderaan). Door de zege heeft City nu al 15 punten voor op eerste achtervolger en aartsrivaal Manchester United.

Vanop de eerste rij maakten we het mee, net achter de bank van Manchester City. De match was nog geen minuut ver toen Kyle Walker naar de kant kwam om Pep Guardiola in te lichten over een lichte blessure bij zijn captain. De coach vloekte eens. Jesus was al aan het opwarmen, Guardiola kwam er snel bij. Vergeefs probeerde de trainer zijn aanvoerder te bereiken. Zijn ‘Vinny, Vinny’-geroep ging verloren in het ijle. Toen Kompany dichter bij de zijlijn kwam, volgde er een korte discussie. Kompany stak twee vingers omhoog. “Nog twee minuten, trainer.”

Guardiola wist genoeg. Hij riep Jesus bij zich en lichtte de vierde ref in over de nakende vervanging. Zonder een zichtbare blessure wandelde Kompany naar de kant. Voor de bank trok hij twee keer een verbeten blik. Gefrustreerd sloeg hij tegen het dak van de bank. Zijn comeback dit keer duurde amper 101 minuten. Een zekerheid is hij al lang niet meer. Voor de derde keer dit seizoen herviel hij. “Ik weet niet hoe erg het is”, zei Guardiola. “En ook niet hoelang hij out is. Spijtig genoeg is hij weer out. Zoals de laatste drie jaar.”

Tussen september en november stond hij 12 weken aan de kant. Zo’n drie weken geleden haakte hij tijdens de rust van Man United – Man City af met een spierprobleem. Zaterdag tegen Bournemouth vierde hij zijn wederoptreden na twee weken aan de zijlijn. Vroeg in de tweede match in vier dagen haakte hij opnieuw af.

Ook Carla Kompany, de echtgenote van de Rode Duivel, zit na de zoveelste tegenslag in zak en as. "Dit breekt mijn hart omdat ik weet hoe hard hij werkt en hoeveel hij ervoor leeft", schrijft ze op Twitter. "Maar Vincent is zo gefocust dat hij niet zal stoppen met vechten en de jongens altijd zal blijven steunen."

Blessureoverzicht

COMEBACK 1 : 13 oktober 2015

België - Israël: 57 min

Wat volgt: 6 matchen, 418 minuten

Nadien 6 weken out met kuitblessure

COMEBACK 2 : 26 december 2015

Man City - Sunderland: 9 minuten

Wat volgt: 0 matchen, 0 minuten

Nadien 6 weken out met spierscheur in kuit

COMEBACK 3 : 14 februari 2016

Man City - Tottenham: 90 minuten

Wat volgt: 7 matchen, 576 minuten

Nadien 5 weken out met kuitblessure

COMEBACK 4 : 19 april 2016

Newcastle - Man City: 90 minuten

Wat volgt: 3 matchen, 189 minuten

Nadien 20 weken out met scheur in quadricepsspier

COMEBACK 5 : 21 september 2016

Swansea - Man City: 90 minuten

Wat volgt: 0 matchen, 0 minuten

Nadien 3 weken out met liesblessure

COMEBACK 6 : 15 oktober 2016

Man City - Everton: 1 minuut

Wat volgt: 3 matchen, 123 minuten

Nadien 1 week out met stijfheid in lies

COMEBACK 7 : 19 november 2016:

Crystal Palace - Man City: 36 minuten

Wat volgt: 0 matchen, 0 minuten

Nadien 9 weken out met knieblessure

COMEBACK 8 : 28 januari 2017

Crystal Palace - Man City: 90 minuten

Wat volgt: 0 matchen, 0 minuten

Nadien 6 weken out met kuitblessure

COMEBACK 9 : 5 april 2017

Chelsea - Man City: 90 minuten

Wat volgt: 15 matchen, 1.135 minuten

Nadien 11 weken out met kuitblessure

COMEBACK 10 : 18 november 2017

Leicester - Man City: 90 minuten

Wat volgt: 4 matchen, 305 minuten

Nadien 2 weken out met kuitblessure

COMEBACK 11 : 23 december 2017

Man City – Bournemouth: 90 minuten

Wat volgt: 1 match, 11 minuten

Nadien ?? weken out

