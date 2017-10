Zoveelste Mignolet versus Lukaku: tweestrijd in verleden levert duidelijke winnaar op Stijn Joris

11u15 0 photo_news Premier League Al sinds 1895 staan de burenduels tussen Liverpool en Manchester United garant voor spektakel en sfeervolle taferelen. De derby kreeg niet voor niets het etiket 'hate game' opgeplakt. Morgen is het opnieuw zover. Voor het eerst krijgen we een rechtstreeks duel tussen Mignolet en Lukaku in die beladen derby.

Lukaku scoort aan de lopende band in het shirt van United. Hij zit intussen aan 11 goals in 10 wedstrijden. 7 daarvan maakte hij in evenveel Premier League-duels. Maar ook Mignolet mag zeker niet klagen over zijn seizoensbegin. Met strafschopreddingen tegen Hoffenheim en Leicester was hij al erg belangrijk voor de Reds. Morgen staan ze oog in oog met mekaar. Wat leverden die confrontaties in het verleden op?

AFP

Action Images via Reuters

* Lukaku en Mignolet stonden al 12 keer tegenover mekaar.



* 6 keer kwam Lukaku tot scoren.



* Mignolet hield hem dus even vaak van een treffer, meer nog, de doelman van Liverpool wist 4 keer zijn netten schoon te houden.



* De grootste puntenoogst was voor Mignolet. Hij wist 6 wedstrijden tegen Lukaku te winnen. Twee keer met STVV en vier keer met Liverpool.



* Lukaku stond nog maar 2 keer in het winnende kamp. Dat was in het seizoen 2012-2013 toen Lukaku werd uitgeleend aan West Brom en Mignolet nog bij Sunderland onder contract stond.



* Lukaku vloerde Mignolet voor het eerst op 24 november 2012. Hij was toen nog maar 19 jaar oud.



* Lukaku scoorde voor het laatst tegen Mignolet op 10 oktober 2015. Toen werd het 1-1 in de Merseyside derby op Goodison Park.



* Lukaku wist Mignolet op Anfield nog niet te vloeren. Hij scoorde wel al een keertje in de thuishaven van Liverpool in het shirt van West Brom, maar toen stond Pepe Reina nog tussen de palen bij de Reds.



* Mignolet heeft een reputatie als strafschoppenstopper (12/42), maar tegen Lukaku wist hij er nog geen te redden. Lukaku maakte twee van zijn zes goals tegen Mignolet vanop de stip.



* Mignolet won vreemd genoeg alle duels op Belgische bodem van Lukaku. In het seizoen 2009-2010 won STVV zijn beide duels van Anderlecht. Lukaku was twee keer invaller.



* In het shirt van Sunderland verging het Mignolet heel wat minder. In de twee duels tegen West Brom waarin Lukaku aantrad, ging Mignolet twee keer de boot in. Lukaku scoorde drie keer in die wedstrijden.



* Sinds hij het shirt van Liverpool draagt, is Mignolet dan weer ongeslagen tegen Lukaku. Vier overwinningen en vier draws in acht wedstrijden is de balans.



* Lukaku won met andere woorden voor het laatst van Mignolet in februari van 2013. Dat is intussen bijna 4 jaar en 8 maanden geleden.

Photo News

Getty Images

REUTERS

Getty Images