Zorgen voor Solskjaer: Man United bekroont straffe comeback na 2-0 achter niet met volle buit ODBS

24 november 2019

19u29 0 Premier League Spektakel op Bramall Lane. Na 72 dramatisch minuten van Manchester United en 2-0 achter, lag het hoofd van Ole Gunnar Solskjaer op het kapblok. Zeven straffe minuten later stond het plots 2-3, waarna de promovendus in blessuretijd toch nog een puntje uit de brand sleepte. De Mancunians blijven achter op een negende plaats en 17 punten op 39. Dat zijn er 20 minder dan leider Liverpool.

Mousset lust het wel, de kaas met gaten die de verdidiging van Man. United voorschotelt! 🧀⚽ pic.twitter.com/d6nTNaG9J1 Play Sports(@ playsports) link

‘Sir’ Alex Ferguson, aanwezig in de tribunes, was ongetwijfeld een fier man in minuut 79. De ex-manager van de ‘Red Devils’ zag hoe Brandon Williams, Mason Greenwood en Marcus Rashford, drie spelers die uit de eigen opleiding komen, voor een straffe comeback zorgden. Opgestaan uit de dood. Comebacks waar Ferguson in zijn jaren een patent op had. Het zegt veel over dit Manchester United dat ze die 2-3 uiteindelijk niet over de streep trokken. De Schot Oliver McBurnie maakte in blessuretijd nog gelijk, nadat hij de bal panklaar legde na contact met de schouder en net niet de arm. Millimeterwerk voor de VAR. Pech voor United, al verdiende het enthousiasme en de efficiëntie van Sheffield minstens de draw. Met al 18 punten en een zesde plaats draaien de ‘Blades’ prima mee. Een puntje meer zelfs dan Man United. Lang uitzicht op een stuntzege ook, na goals van John Fleck en de Fransman Lys Mousset. Na dramatisch verdedigen bij de bezoekers, die een uur lang simpelweg afgetroefd werden door de ploeg van Chris Wilder.

Tot de wederopstanding van Man United volgde, vanuit het niets. Linkerflank Williams jaste in de verste hoek binnen na voorbereidend werk van Daniel James. Waarna de pas ingevallen Greenwood, een andere youngster, afwerkte op voorzet van Rashford. En het was de spits zelf die de match helemaal op zijn kop zette, na een nieuwe assist van James.