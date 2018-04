Zorgen om Kompany en Lukaku: verdediger niet aan de aftrap, aanvaller valt uit met een voetblessure ODBS

29 april 2018

22u13 1 Premier League Onrustwekkende dag voor onze Rode Duivels in de Premier League. Fellaini maakte dan wel de winner tegen Arsenal, in diezelfde match viel Romelu Lukaku uit en enkele uren daarvoor ontbrak Vincent Kompany op het veld van West Ham.

AIE !! @RomeluLukaku9 doit céder sa place sur blessure, espérons que cela ne soit pas trop grave pour notre Diable #MUNARS pic.twitter.com/1l6pVRnpcc — VOOsport (@VOOsport) 29 april 2018

Geen spoor van Vincent Kompany in het Olympisch Stadion van West Ham. De Rode Duivel zou kampen met een lichte knieblessure. Niet meteen zorgwekkend en meer dan waarschijnlijk wou Guardiola in opnieuw een galawedstrijd voor de Citizens, geen risico's nemen met Kompany. Maar met het verleden van de Man City-kapitein indachtig, is het toch altijd even afwachten.

Spannende dagen worden het ook voor Romelu Lukaku. De spits tekende voor een pré-assist voor de goal van Pogba, de 1-0 tegen Arsenal (zie onderste video), maar moest snel in de tweede helft hinkend naar de kant. Na een stevige tackle van Arsenal-debutant Mavropanos deed Lukaku zelf teken gewisseld te worden. De Rode Duivel zou een voetblessure opgelopen hebben die Mourinho toch de nodige zorgen baart. 'Red Rom' is al een heel seizoen lang zijn speerpunt diep in de spits. Een blessure van Lukaku kan Mourinho missen als de pest, zeker met het oog op de FA Cup-finale tegen Chelsea binnen drie weken, op 19 mei. "Ik weet niet wat het probleem is, iets in zijn voet", aldus José. "Nu al zeggen dat hij drie weken out zal zijn en de finale missen, daarvoor is het veel te vroeg. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen."

Mourinho zag Fellaini de winnende goal maken. De invaller kopte een voorzet van Young achterwaarts binnen zoals hij dat zo goed kan. Arsenal deed het wel met een veredeld B-elftal. Van de elf die donderdag 1-1 speelden tegen Atlético in de halve finale van de Europa League, stonden maar drie spelers aan de aftrap vandaag op Old Trafford.

Wanneer koppen een kunst wordt… 😍⚽ pic.twitter.com/Vy6kFHZgbk — Play Sports (@playsports) 29 april 2018

Beentjes toe @vlindelof ! ⚽ pic.twitter.com/uUcnB3OHfT Play Sports(@ playsports) link

GOOOAALLL !! @RomeluLukaku9 à la base de l'ouverture du score de @PaulPogba dans ce choc entre @ManUtd et @Arsenal , 1-0 à la pause ! #MUNARS pic.twitter.com/3iH3dzfbtO VOOsport(@ VOOsport) link