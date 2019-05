Zo zwaait Engeland Kompany uit: “Een decennium lang ons levensbloed, ziel en kloppend hart” KTH

20 mei 2019

12u01

Bron: HLNinEngeland 2

Geen Engelse krant die zijn achterpagina niet geheel of toch grotendeels reserveerde voor het afscheid van Vincent Kompany aan Manchester City. Voer voor de traditionele woordspelingen bij de tabloids. In plaats van ‘Veni, Vidi, Vici’ is het vandaag 'Vinnie, Vidi, Vici’. “Hij kwam, hij zag en hij overwon”. Het lokale Manchester Evening News komt zelfs met een special van acht pagina’s rond ‘True Blue’ Kompany. “Kapitein, leider, legende”.

The Sun pleit ostentatief voor een standbeeld rond het Etihad Stadium voor onze landgenoot (Vinnie is gewoonweg ‘the bust’ voor ‘the best’), The Guardian pakt uit met een van zijn mooiste afscheidsquotes. “Pep Guardiola deed me terug van het spelletje houden, City speelt het voetbal dat ik wil spelen en het voetbal dat ik wil overbrengen.” Onder de krantenpagina’s ook nog enkele reacties van prominenten op het vertrek van ‘The Prince’ uit Manchester.

Pep Guardiola, trainer Man City

“Iedereen is iedereen en ieder heeft zijn kwaliteiten, maar Vinny is speciaal. Elke keer wanneer hij de groep toesprak of de jongens passievol over iets aansprak, geloofde hij erin. Hij is een groot verlies. We zullen hem missen. Ik enorm.”

Khaldoon Al Mubarak, voorzitter Man City

“Er zijn veel belangrijke mensen die hun steentje hebben bijgedragen tot de wederopstanding van Man City, maar ontegensprekelijk heeft niemand een groter aandeel gehad dan Vincent. Hij verpersoonlijkt de essentie van deze club. Een decennium lang was hij het levensbloed, de ziel en het kloppend hart van een talentvolle spelersgroep.”

Gary Neville, ex-speler Man United en analist

“Dit had ik niet verwacht, maar er zijn spelers van wie je wou dat ze voor jouw club hadden gespeeld. Kompany was er daar een van. Een geweldige verdediger wiens invloed op en naast het veld enorm was.”

Gary Lineker, ex-speler en tv-presentator

“Veel geluk met je volgende uitdaging. Een van de grootste spelers, leiders en rolmodellen die op de groene tapijten in dit land heeft gespeeld. En wat een manier om afscheid te nemen...”

Michael Owen, ex-speler en analist

“Zonder enige twijfel heeft de machtige en impressionante aanvoerder van Man City een grote bijdrage geleverd in de uitbouw van een club die haast niet te stoppen lijkt. Een diepe buiging voor Kompany.”

David Silva, ploegmaat

“Hij was er de eerste dag dat ik op de club arriveerde. Hij is hier en hij zal hier altijd blijven. Veel succes, kapitein. Legende.”

Sergio Agüero, ploegmaat

“Acht jaar zijn we samen met deze club gegroeid. Het was een enorm plezier om met jou samen te spelen. Veel succes bij je komende avontuur.”

Kyle Walker, ploegmaat

“Van aanvoerder tot baas. De man heeft alles. Vanaf mijn eerste dag hier was hij fantastisch. Hij helpt me bij de integratie in de groep en ik heb enorm veel geleerd van de big man. Succes met alles, kapitein, je zal gemist worden.”