Zo verloopt een virtuele Spurs-training met Mourinho: "Nu vijf minuten met de bal! Dat mag ook in de tuin"

31 maart 2020

Omwille van de gevolgen van het coronavirus liggen bij alle clubs de groepstrainingen stil. Dan maar van thuis uit samen trainen, zoals bij het Tottenham van Vertonghen en Alderweireld. Om zo de spelers te kunnen opvolgen en het groepsgevoel toch wat intact te houden. Op aangepaste muziek toont de fitnesscoach de trainingsvormen, gaande van fietsen op de hometrainer tot stabiliteitsoefeningen. Onder andere de buitenlanders Lucas, Foyth en doelman Lloris volgen op. Ook Alderweireld zien we deelnemen aan de online sessie, wanneer hij op bevel van José Mourinho de bal hoog houdt. Want de coach toont wie er de baas is. “Nu vijf minuten met de bal! Als je een muur hebt of iemand thuis kan je die gebruiken. Of anders in de tuin als je die hebt”, hoor je de Portugees roepen.

Eerder op de dag raakte ook bekend dat ­Tottenham Hotspur als eerste ­Engelse topclub op de lonen van zijn werknemers bespaart. Als het van voorzitter Daniel Levy ­afhangt, volgen ook spelers en trainers. Spelersvakbond PFA ligt nog dwars, maar Alderweireld en Vertonghen ­voelen de bui wel ­hangen.

