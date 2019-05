Zó straf maar somber tegelijk is de tweede plek van Liverpool, ook Kompany heeft er de mond van vol GVS

13 mei 2019

07u00 0 Premier League 97 punten, amper één nederlaag, maar toch niet aan het feest. Na een straf seizoen blijft Liverpool enkel met betreurenswaardige statistieken achter. De boosdoener: het Manchester City van Vincent Kompany. “Dit verdienen ze écht niet.”

Elf minuten was Liverpool virtueel kampioen. Tót eerst Sergio Agüero en nadien Aymeric Laporte de achterstand van Manchester City ongedaan maakte. Weg titeldroom voor The Reds. Daar sta je dan met 97 punten en amper één nederlaag na een fenomenaal seizoen. Cijfers die bijna ongezien zijn, leren ons de statistieken.

In de vijf Europese topcompetities gebeurde het immers slechts driemaal eerder dat een ploeg minder dan twee keer verloor en toch geen kampioen werd: In het jaar 1978/79 verloor Perugia geen enkele keer, maar botste het finaal op AC Milan. Twee jaar eerder klokte in dezelfde competitie Torino af op één nederlaag, maar Juventus ging in extremis met de titel aan de haal. Real Sociedad was in het seizoen 1979/80 hetzelfde lot beschoren. Eén nederlaag, maar de titel was voor Real Madrid. Liverpool voegt zich nu bij dat betreurenswaardig lijstje. De enige verliespartij van het seizoen dateert van 3 januari. Het verloor met 2-1 van... jawel: Manchester City. City verloor dit seizoen viermaal, maar telt in de afrekening één puntje meer.

Boosdoener Pep

Om de krachttoer maar tegelijkertijd de sombere realiteit nog extra te staven. De 97 stuks van Liverpool zijn het derde hoogste aantal punten ooit behaald in de Premier League. Vorig seizoen behaalde kampioen City 100 eenheden, nu heeft het er 98. Bovendien spannen The Reds in de geschiedenis van de vijf Europese topcompetities de kroon van runner-up met het meeste aantal punten. In 2009/10 vergaarde Real Madrid 96 punten maar was de titel toch voor Barcelona. Ook toen was Guardiola trouwens de grote boosdoener van de club die het onderspit delfde.

“We moeten Liverpool feliciteren maar ook bedanken”, sprak de Spanjaard na de titelmatch. “Zij hebben ervoor gezorgd dat wij onze grenzen verlegden. Het is ongelofelijk. We hebben 98 punten, maar moesten toch nog knokken tot het einde. Tot het laatste moment was het een nek-aan-nekrace. Met dank aan Liverpool. Enkel met 14 zeges op een rij konden wij nu kampioen worden. Dit is verreweg de meest zwaarbevochten titel in mijn loopbaan.” Dat zegt wat, Pep heeft al acht titels.

Kompany vol lof

Vincent Kompany - toe aan zijn vierde titel bij de Citizens - ging nog een stapje verder. “Dit was het hardste maar meest deugddoende Premier League-seizoen ooit”, sprak een uitzinnige Rode Duivel. “Liverpool was zó uitzonderlijk dit jaar. Ik zeg dit niet om er hun tweede plek nog wat extra in te wrijven. Zij verdienen het niet om nu de verliezer te zijn. Maar net omdat zij ons met de rug tegen de muur duwden door zo goed te zijn, moesten ook wij ons allerbeste niveau halen. Eén keer verliezen en het was over. En volgend jaar zal het opnieuw van dat zijn met dit Liverpool.”

“Zolang Manchester City bestaat, met al die financiële slagkracht en kwaliteit in de ploeg, wordt het voor de andere clubs heel lastig om de titel te pakken” sprak een ontgoochelde Jürgen Klopp. “We moeten de perfectie benaderen om de Premier League te winnen. Zo is het nu eenmaal. In ieder ander land zouden we met 97 punten makkelijk kampioen geworden zijn, maar niet in deze competitie.”