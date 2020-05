Zo moeten Kevin De Bruyne en co binnenkort trainen: niet carpoolen, niet spuwen, niet douchen... KTH/NP

13 mei 2020

16u40 0 Premier League Geen gründlichkeit zoals de Duisters, maar de spelers in de Premier League hebben in een document van zeven bladzijden een aantal opmerkelijke richtlijnen ­gekregen die ze in acht moeten nemen wanneer de ­trainingen mogen worden hervat. Uw krant kreeg inzage. Zo trainen Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Youri Tielemans en co binnenkort.

• Op het trainingscomplex zijn ­enkel spelers en essentiële ­stafleden ­toegestaan.

• Pas als ze het Covid-19-beleid van de club hebben ondertekend en ­negatief hebben getest op ­het coronavirus, mogen ze binnen.

• Dagelijks wordt er op symptomen gecheckt, de contacten met anderen nagegaan, een vragenlijst beantwoord en de temperatuur gemeten. Twee keer per week ondergaan de spelers een coronatest.

• Spelers of stafleden met symptomen worden ­gevraagd de dokter op de hoogte te brengen, thuis te blijven en zichzelf te ­isoleren voor zeven dagen.

• Spelers of stafleden die in ­contact zijn geweest met besmette patiënten worden gevraagd thuis te blijven en veertien dagen in quarantaine te gaan. En dan een nieuwe test te ­ondergaan.

• Carpooling is uitgesloten. Ieder komt met zijn ­eigen voertuig. Er wordt aangeraden de wagens ­regelmatig te kuisen. Er mag geen gebruik ­gemaakt worden van teamvoertuigen of ­openbaar ­vervoer.

• Parkeer op de aangegeven plaats, met drie ­parkeerplaatsen afstand ­tussen twee wagens.

• Omkleden op de club is verboden. Spelers melden zich aan in kledij waarin ze zullen trainen, met ­eventueel een eigen handdoek of drinkbus.

• Niemand mag de kleedkamer in, enkel voor het gebruik van toilet of ­wastafel. Het is verboden te douchen of te scheren.

• Spelers mogen geen persoonlijke zaken of ­kledij achterlaten. ­Uitgezonderd voetbalschoenen.

• Speler worden aangemoedigd een masker of mondbedekking te dragen op de club.

• Spelers moeten thuis eten. Alle faciliteiten zijn gesloten. Er wordt niks geserveerd. Ook geen drank. Spelers die toch nood ­hebben aan een maaltijd, ­recuperatiedrank, voedingssupplementen of medicatie kunnen die op een specifieke plaats aan de uitgang oppikken.

• Spelers en staf mogen niet ­spugen op het ­trainingscomplex.

• Ze moeten twee meter afstand houden van een ploegmaat ­wanneer ze het veld op wandelen of verlaten na een groepstraining.

• Spelers moeten zich aan de ­afgesproken uren van training houden.

• Manuele therapie, zoals massages en blessurebehandeling, zijn uit den boze, tenzij ze essentieel zijn en met goedkeuring van de dokter.

• Geen samenkomsten in ­gemeenschappelijke ruimtes, ­zoals medische faciliteiten. De gym zal ­beperkt beschikbaar zijn, enkel na boeking. ­IJsbaden en de cryogene kamer (met zeer lage temperaturen) zijn verboden.

• Na training moeten ­spelers zo snel mogelijk het complex ­verlaten.

