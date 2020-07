Zo maak je jezelf populair: Alderweireld kopt Tottenham naar de zege in derby tegen Arsenal KTH/TLB

12 juli 2020

19u22 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 2 einde 1 ARS ARS Arsenal Premier League De winner in de eerste Noord-Londense derby in het Tottenham-Stadion. Een doelpunt dat bij supporters het zoetst smaakt. Toby Alderweireld nekte rivaal Arsenal (2-1) met een rake kopslag. Zo maak je jezelf populair.

Dat stukje geschiedenis heeft hij. Toby Alderweireld is de eerste speler die erin slaagt om tegen Arsenal te scoren op White Hart Lane en in het vorig jaar geopende Tottenham Stadium. Een weetje waarmee hij ongetwijfeld eens zal lachen.

Tien minuten voor tijd besliste hij de derby tegen eeuwige rivaal Arsenal. Prestigedoelpunt in de strijd om plaats acht. Hij kopte knap een corner van Son in de verste hoek. Tot grote vreugde van zijn trainer, José Mourinho. De negatieve spiraal is gekeerd.

Ook voor Alderweireld. Voor de derde keer sinds de herstart van de Premier League stond hij aan de aftrap. Tegen zijn zin had hij de eerste drie matchen van aan de zijlijn moeten toekijken. Focus. Mourinho prefereerde anderen. Zelf speelt hij liefst elke wedstrijd. Aard van het beestje.

mooi inkoppen

Tottenham-Arsenal was een aangename partij. Knappe opener van Lacazette, snelle gelijkmaker van Son na geklungel achterin bij Arsenal – niet voor het eerst dit seizoen. Davies knalde van ver op de lat. Aubameyang trof de paal.

Uiteindelijk was het Alderweireld die de match besliste.

Het doelpunt smaakte zoet. Voor de ploeg, voor hem persoonlijk.

Geschiedenis geschreven.

“Dit is massive, groots”, vertelde Alderweireld. “We hebben wat geluk gehad ook. Ook met mijn doelpunt. Het was een groot verschil met een normale derby. Je mist de supporters in zo’n match. Ik vond ons in de laatste drie wedstrijden defensief solide. Ook vandaag. Dit is geweldig voor de fans. Iedereen wou hier bij zijn. Dit is een cadeau voor hen.“

Jan Vertonghen kwam niet van de bank.

De knappe 0-1 van Lacazette:

De 1-1 van Son:

