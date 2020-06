Zo duwt Chelsea de overbodige Michy Batshuayi naar de exit: zelfs amper kansen in oefenmatchen Kristof Terreur

12 juni 2020

10u12 0 Premier League Geen minuten in een oefenpartij. Geen rugnummer en amper speeltijd in een onderlinge wedstrijd 11 tegen 11. Zo pusht Chelsea de overbodige Michy Geen minuten in een oefenpartij. Geen rugnummer en amper speeltijd in een onderlinge wedstrijd 11 tegen 11. Zo pusht Chelsea de overbodige Michy Batshuayi naar de exit

Een beeld zegt soms meer dan woorden. Ook al is het een snapshot zonder context.

De clubfotograaf van Chelsea kiekte vorig weekend vanuit de tribune van een overzichtsfoto van een onderlinge wedstrijd tussen zijn spelers op Stamford Bridge. De club speelde ze prominent uit op zijn sociale media en app.

In het kringetje viel de lichaamstaal van een speler op. De gevouwen armen, boze blik op het gezicht en geen shirt. In een wedstrijd 11 tegen 11 had Frank Lampard geen plaats voor Michy Batshuayi. Teken aan de wand als je in een onderlinge confrontatie zelfs niet een van de twee ploegen haalt.

Bye bye Batsman

Batshuayi kreeg uiteindelijk toch minuten, in het laatste kwart van die match. In een andere oefenpartij, afgelopen woensdag tegen Reading kwam hij niet in actie. Duidelijker kan het niet zijn: in de pikorde staat hij achter Tanmmy Abraham, Olivier Giroud en straks komt daar nog Timo Werner, aanwinst van 55 miljoen bij. Bye bye Batsman.

Chelsea wil Batshuayi deze zomer graag elders slijten. Hij heeft nog een jaar contract. Een makkelijke job wordt dat niet. Zijn loon van 130.000 euro per week is een struikelblok. En The Blues willen graag nog een deel van de transfersom van 40 miljoen die ze in 2016 betaalden, recupereren.

Crystal Palace heeft ondertussen afgehaakt. Batsman is te duur en vertegenwoordigt op zijn leeftijd (hij wordt straks 27) amper doorverkoopwaarde. Ook bij West Ham halen ze de neus op. In het verleden heeft Batshuayi hen al twee keer afgewezen.

Premier League-ploegen mogen bij de herstart volgende week 9 spelers op de bank zetten in plaats van de gebruikelijke 7. Toch zal Batshuayi moeten vechten voor zijn plaats in de selectie.

