Zijn vierde League Cup is geen prijs in schoonheid voor De Bruyne, Aly Samatta nu helemaal held in Tanzania

01 maart 2020

19u33 2 League Cup Ally Samatta scoorde. Bjorn Engels trof in het slot via Bravo de paal. Aston Villa maakte het Manchester City knap lastig in de finale van de League Cup, maar de titelverdediger pakte zijn achtste prijs op elf onder Pep Guardiola. De vierde League Cup voor invaller De Bruyne in vijf jaar. Geen prijs in schoonheid echter.

Zijn beste speler had Manchester City een uur niet nodig. Keus te over in de kern, dacht zijn trainer. Kevin De Bruyne pakte zijn vierde League Cup in vijf jaar als invaller. Toch eentje bij voor op het palmares. Daar draait het om. Zijn seizoen beëindigt hij al niet met lege handen.

Op zijn cv staat de minst prestigieuze Engelse beker in volgorde van belangrijkheid achter die twee Premier Leaguetitels, de FA Cup en voor die Community Shield. Slokop. Acht prijzen in vijf seizoenen. Mooi gemiddelde. Nu Europa nog. “Een prijs is een prijs”, aldus De Bruyne.

City leek in tien minuten voorbij Aston Villa te cruisen – de promovendus was nochtans strijdvaardig begonnen. Phil Foden, City’s next big thing, kopte voor. De onvermijdelijke Sergio Agüero werkte af. Uit een corner, die er eigenlijk geen was, kopte Rodri de 2-0 binnen. Tyrone Mings stond te discussiëren met de ref. Bjorn Engels had een andere man te houden. Guilbert liet Rodri te makkelijk lopen. Match gespeeld?

Dat was zonder Ally Samatta gerekend. Buitte een slipper van John Stones uit met een knappe kopbalgoal op slag van rust. Zijn entree bij Aston Villa, na zijn transfer van Genk deze winter, is er een met ups-and-downs geweest, maar meer dan ooit is hij met die goal op Wembley een held in eigen land.

Tanzania blijft aan zijn voeten liggen. Eerste Tanzaniaan en eerste Tanzaniaanse doelpuntenmaker in de Premier League, eerste Tanzaniaan die op Wembley in een grote finale scoort. Voor eeuwig op de lijstjes. “Sama-, Sama-, Samagoal”, gonsde door Wembley. Ook die andere aanwinst uit de Jupiler Pro League, Marvelous Nakamba, speelde zijn match. Bikkelend. Agüero heeft het gevoeld.

Villa bleef vechten. Op het uur, bij een 1-2 tussenstand, haalde Pep Guardiola joker Kevin De Bruyne van de bank. De man die het genadeschot uit moest delen.

Dat bleef uit. Bjorn Engels kwam drie minuten voor tijd nog bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Bravo duwde zijn poging tegen op de paal. Walker en De Bruyne jaagden ballen de tribune. Alle hens aan dek.

City ontsnapte aan verlengingen en won de League Cup met het kleinste verschil. Het overwicht is ooit veel groter geweest.

Met dank aan de strijdlust van Villa.