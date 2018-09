Zijn idool nu al voorbij: Romelu Lukaku wipt over Didier Drogba in lijst beste Premier Leagueschutters Kristof Terreur

17 september 2018

11u23 0 Premier League Zijn idool is hij voorbij. Met zijn 105de doelpunt wipte Romelu Lukaku (25) over Didier Drogba in de topschuttersranking aller tijden in de Premier League. Nog 5 doelpunten is hij verwijderd van de top-20. Big Rom blijft op recordjacht, maar hunkert vooral naar de prijzenkast van Drogba. “Romelu is het gezicht van mijn team”, zegt Jose Mourinho.

De handen van Mourinho gingen op mekaar. Het team komt eerst. De klok flirtte zaterdag al met de extra tijd, maar na balverlies trok Romelu Lukaku een lange sprint van tientallen meters achter een Watford-speler aan. Ter hoogte van de eigen zestien zette hij, succesvol, een sliding in. Gevaar geweken en applaus voor zijn overgave - ook het bezoekende vak scandeerde zijn naam. "Die tackle van Romelu als rechtsback toonde alles", zei Mourinho. "Ik denk dat hij het gezicht van het team is." Zijn Mourinhista. Een speler die hem openlijk verdedigt en achter de schermen blind zijn trainer volgt.

Lukaku bracht United tegen Watford op voorsprong met zijn sixpack. Een simpele binnentikker. Zijn vierde van het seizoen, zijn 105de in de Premier League. In de alltime ranking is hij idool en mentor Didier Drogba (104 goals) inmiddels voorbij, maar aan diens prijzenkast kan hij nog niet tippen: één FA Cup versus vier keer de Premier League, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en de Champions League in 2012. Lukaku: “Hij heeft vier titels in de Premier League en ik geen enkele. We praten elke dag. Ook al zitten we al jaren niet meer in dezelfde kleedkamer, is hij toch nog een deel van het proces. Tijdens het WK kwam Didier een aantal keer langs in het hotel. Kan je het je inbeelden? Ik had Thierry (Henry, red.) daar en Didier hier naast me. Ik zat daar en nam alles in me op. 'Je hebt dit en dat verkeerd gedaan, maar dat deed je goed...' Ze weten dat ik die kritiek accepteer, want ik wil echt wel dezelfde carrière als hen. Ze kunnen zo hard zijn als ze willen, maar ik aanvaard het, want ik wil exact hetzelfde.”

Momenteel staat Lukaku zesentwintigste in de topschuttersstand aller tijden. De top twintig is binnen bereik, het record van Alan Shearer (260) nog lang niet. Staan verder in de top tien: Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Frank Lampard (177), Thierry Henry (175), Robbie Fowler (163), Jermaine Defoe (162), Michael Owen (150), Les Ferdinand (149) en Sergio Agüero (146).