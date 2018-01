Zijn afscheidscadeau? Michy Batshuayi trapt Chelsea naar volgende bekerronde, maar wacht nog altijd op transfer Kristof Terreur op Stamford Bridge

28 januari 2018

16u45

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League ‘Batsman’ spreidde de vleugels. Michy Batshuayi (24) is een killer in the box, efficiënt als hij kansen krijgt. De Rode Duivel trapte Chelsea tegen Newcastle naar de volgende ronde in de FA Cup. Vier uithalen, twee goals, waarvan een met een gelukje. In wat zijn laatste match op Stamford Bridge kon zijn, domineerde Batshuayi de debatten: zijn doelpunten en zijn vreemde kapsel voor rust.

Met statistieken kan je alles bewijzen. Michy Batshuayi kan er met enkele mooie uitpakken. Om er eentje uit te plukken: in de 18 wedstrijden die Michy Batshuayi in zijn Chelseacarrière startte, scoorde hij 14 goals. Een indrukwekkend cijfer, maar daar hoort ook context bij. Batsman dikte zijn cijfers als basisspeler aan in de eindeseizoenmatchen tegen Watford (2) en Sunderland (1) in de Premier League, tegen Qarabag in de Champions League (1) en bewees zich vooral in FA en League Cup met goals tegen derdeklassers Bristol Rovers (2) en Peterborough (1), tweedeklassers Brentford (1), Nottingham Forest (3) en Norwich (1) en vanmiddag tegen degradatiekandidaat Newcastle (2). Aan het eind van zijn carrière zal niemand nog herinneren tegen wie hij juist raak knalde. Zijn seizoensteller staat sinds deze middag op tien. Niet slecht. De eerste tegen Newcastle, na een pass van Hazard en een mislukt schot van Alonso, was een typische spitsengoal. Coole afwerking. Bij de tweede, op aangeven van draaischijf Hazard, had hij het geluk dat de bal afweek op een slidende Newcastleverdediger. Ook die tellen. Na rust slaagde hij er niet in om zijn dubbel om te zetten in een hattrick - twee keer stuitte hij op Darlow. Zijn vreemde kapsel, dat op Twitter voor discussie zorgde, had hij toen alweer in een normale plooi gelegd. Marcos Alonso legde met zijn handelsmerk, een schitterende vrijschop, de eindstand vast. Chelsea door naar de volgende ronde van de FA Cup.

Batshuayi is al een tijdje aan zijn ‘goodbye’-tournee bezig bij Chelsea. Professioneel afscheidsnemer. Met het oog op het WK wil hij meer spelen, maar zolang Chelsea geen vervanger heeft gevonden, moet hij wachten. Het klokje tikt. Nog 72 uur. Met Sevilla is hij eruit over een huur zonder optie, maar Chelsea houdt het licht op oranje. De onderhandelingen met AS Roma over de komst van Edin Dzeko zitten nog altijd niet in een beslissende fase. Morgen, maandag, wordt er meer gepraat. Er bestaat zelfs een kans dat Batshuayi gewoon op Stamford Bridge blijft. Voor dinsdagavond moet alles immers zo goed als geregeld zijn. Woensdag speelt Chelsea tegen Bournemouth en Conte rekent dan op zijn beste selectie. Met of zonder Batsman? “Ik weet niet waar mijn toekomst ligt”, zei hij. “Ik ben de ‘boss’ niet.”

Chelsea betaalde in de zomer van 2016 40 miljoen euro voor de Rode Duivel, maar hij was geen keuze van Conte. Die had toen al twijfels bij zijn spelintelligentie en heeft eigenlijk nooit in hem geloofd - zie de schaarse mogelijkheden. In de matchen waar het om draaide, kwam Batshuayi nooit verder dan een rol als supersub. Hij is vooral de spits voor de minderwaardige bekercompetities. Zijn hoogtepunt beleefde hij begin mei vorig jaar, toen hij Chelsea als invaller op West Brom naar de landstitel trapte. Een doelpunt waarmee hij zijn plaatsje in de geschiedenis afdwong.

