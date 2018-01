Ziet Pep Guardiola iets in Eden Hazard? Volgens zondagskrant maakt Man City budget van 170 miljoen vrij Kristof Terreur in Engeland

28 januari 2018

10u01

Bron: Sunday Mirror / HLNinEngeland 124 Premier League Contact is er nog niet geweest. Laat staan dat Manchester City al naar zijn persoonlijke voorwaarden heeft gepolst. Toch pakt ‘Sunday Mirror’ vandaag uit met een ongelooflijk verhaal: Eden Hazard is het toptarget van Pep Guardiola komende zomer - vrijgemaakt budget: 170 miljoen euro. De kans is klein dat het ooit zover komt.

Het gerucht doet al een week de ronde in en om Manchester. Afkomstig naar verluidt van een van de directeurs van Manchester City. Toch wil niemand het bevestigen. De leider in de Premier League houdt de lippen op mekaar. In de entourage van Hazard hebben ze nog van niks gehoord, laat staan dat er een concreet plan op tafel ligt. En bij Chelsea klinkt het dat ze niet bereid zijn een directe rivaal te versterken - daar vrezen ze vooral een bod van Real Madrid, nog altijd zijn droombestemming.

Dat weerhield ‘Sunday Mirror’ niet om het verhaal vanochtend af te drukken. Ze schrijven dat Hazard het toptarget is van Pep Guardiola voor een richtprijs van 170 miljoen euro - loon en transfersom inbegrepen. Nadat City naast Alexis Sánchez greep, naar stadsrivaal Man United, aast de club op een extra speler in de aanvallende sector. Een die aan zijn profiel voldoet: niet op geld belust, familieman, nog ambitieus, bescheiden, leergierig, barstend van talent en op de piek van zijn carrière. Op sportieve meetings zou Guardiola de naam van Hazard hebben geopperd. De Rode Duivel weigert momenteel bij te tekenen bij Chelsea (contract tot 2020), omdat hij ook graag andere horizonten zou verkennen. Dat weten ze bij City, maar Hazard heeft een andere bestemming in gedachten: Real Madrid.

Eden Hazard linked with Man City:



✔️ are Chelsea willing to sell their best player to a direct rival?

✔️ does loyal man Hazard, who never fancied moving from Lille to PSG, want to join another PL team?

✔️ Would he give up his Real dream?

✔️ No contact as yet.#cfc #mcfc pic.twitter.com/NtAKUI1AhA Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

De Koninklijke staat al een aantal jaar in contact met hem, maar zette nooit het licht op groen voor een transfer. Hazard droomde als kind van Real, was een grote fan van huidig coach Zinédine Zidane, die op zijn beurt Hazard erg graag ziet. De match is er. Hazard is momenteel gelukkig in Londen, maar ziet zichzelf wel leven in Madrid met zijn vrouw en drie kinderen. Alleen: blijft Zidane trainer op Bernabeu? Vinden Ronaldo of Gareth Bale elders onderdak? En is Chelsea bereid zijn beste speler zomaar te laten gaan naar Spanje, ook al staat er een Brits transferrecord tegenover. Zie ook Man City.

‘t Is ook maar de vraag of Hazard zal pushen voor een move naar City als het ooit zover komt. Hij staat immers bekend als zeer loyaal. Hij vergroeit met de clubs voor wie hij speelt. Zo weigerde hij destijds van Lille naar PSG te verhuizen, omdat hij maar voor een club in Frankrijk wilde spelen. PSG polste ook een aantal keer toen hij al bij Chelsea speelde, maar het antwoord was hetzelfde: “Lille is mijn club.” In besloten kring heeft hij ook al meermaals aangegeven dat hij Chelsea enkel wil verruilen voor een buitenlands avontuur. Hij wil niet graag het etiket van een verrader. Liefst vertrekt hij ergens door een grote poort, zonder ruzie en met iedereen als beste vrienden - ook de fans. Aan het eind van het seizoen neemt hij een beslissing over zijn toekomst. Chelsea wil zolang niet wachten: een voorstel om van hem een van de bestbetaalde spelers in de Premier League te maken wordt voorbereid. Met ruim 225.000 euro per week is hij nu al geen sukkelaar en de grootverdiener bij zijn club.

Man City heeft in zijn aanvallend compartiment voldoende weelde, maar Guardiola is niet helemaal tevreden over zijn topschutter, Sergio Agüero. Die voetbalt niet helemaal zoals hij het zou willen. Graag zou hij er daar nog een ander type bijhebben. Een die het ook met een dribbel en een actie kan forceren. Een type-Hazard dus. Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sané, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sergio Agüero en Hazard. Op papier klinkt het erg angstaanjagend. Net als de gedachte van Hazard onder Guardiola: zou die hem nog een niveautje hoger kunnen duwen, zoals hij deed met De Bruyne? Toch liet Guardiola vrijdag verstaan dat City niet bereid is erg diep in de zak te tasten voor een speler. Toch niet qua transfersom. “Sommige clubs betalen salarissen die wij ons niet kunnen veroorloven”, zei Guardiola, doelend op Sánchez. “Misschien in de toekomst wel, maar deze club heeft nooit meer dan 100 miljoen op tafel gelegd voor een nieuwe speler. Zelfs geen 80 (De Bruyne kostte er 76, red). Op dit moment kunnen we zulke sommen niet uitgeven. Dat hebben ze mij gezegd. Dat is de waarheid. Wij hebben al veel geld gespendeerd, maar niet meer dan anderen. Wij zijn niet de enige big spenders.”

Hazard stond in 2012 dicht bij een transfer naar Man City. De Champions Leaguewinst van Chelsea deed de balans uiteindelijk overhellen naar de Londense club, net als het bijzonder hoge commissieloon voor toenmalig makelaar John Bico. Met hem maakte Hazard daarna snel komaf.