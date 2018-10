Zien we ooit de echte Christian Benteke nog terug? Spits zit volgende week aan in totaal een vol jaar afwezigheid Hans Op de Beeck

12 oktober 2018

06u00 0 Premier League Dij, lies, achillespees, maar vooral de knie. Zoveel keer als Christian Benteke aan het kanon stond, zo dikwijls lag hij ook al in de lappenmand. Deze week onderging de spits van 27 jaar een kijkoperatie -in de hoop een einde te maken aan zijn lijdensweg- en in 2018 komt hij niet meer in actie. 'Big Ben' zit momenteel in totaal al aan bijna een vol jaar afwezigheid (360 dagen), goed voor 54 matchen die hij voor zijn clubs gemist heeft.

2013-2015: afgescheurde achillespees bij Aston Villa

Benteke speelt na zijn transfer van RC Genk voor 8 miljoen euro in zijn eerste seizoen bij Aston Villa alles kapot. 23 goals in totaal, 19 in de competitie, waarmee hij het Premier League-clubrecord van Dwight Yorke (18) scherper stelt. Het seizoen daarop, in 2013/2014, steken de eerste kwaaltjes de kop op: door lies en knie-problemen staat hij tot drie keer toe even aan de kant en mist hij zes matchen. Maar na een mindere periode zit hij toch weer aan 10 goals in de Premier League, tot het op training begin april bij de 'Villans' misloopt en Benteke zich kwetst. Het verdict is zwaar: afgescheurde achillespees. Einde seizoen en geen WK in Brazilië.

Pas een half jaar later staat 'Big Ben' er weer en na een goeie tweede helft van het seizoen zit hij toch weer in de dubbele cijfers in de Premier League: 13 goals en 15 in totaal, waarmee hij Aston Villa van de degradatie behoedt en het ook tot de (verloren) FA Cupfinale schopt. De gegeerde spits versiert een overgang naar Liverpool voor maar liefst 42 miljoen euro, waarmee hij na Andy Carroll de tweede duurste transfer ooit uit de geschiedenis van de 'Reds' werd.

2015-2016: nooit in de gratie van Klopp bij Liverpool

Op Anfield ligt Benteke er snel uit met een dijblessure die hem zes weken kost, maar hij scoort ook, onder ander een weergaloze retro in een thuisnederlaag tegen rivaal Manchester United. Met Liverpool gaat het echter niet goed. Begin oktober, toen de 'Reds' tiende stonden, kost dat Brendan Rodgers de kop. Een probleem voor Benteke, zeker omdat de nieuwe trainer luisterde naar de naam van Jurgen Klopp. De Duitser raakte nooit overtuigd dat Benteke in zijn 'Vollgass'-voetbal paste. De spits valt geregeld naast de ploeg, soms ten voordele van Divock Origi, en ligt er ook op het einde van het seizoen 7 matchen uit met knieproblemen - schade aan de ligamenten. Al klokt hij uiteindelijk af op 9 goals in 29 duels voor Liverpool. En hij mag zich ook opmaken voor het EK in Frankrijk. Wilmots geeft daar echter de voorkeur aan Lukaku diep in de spits en Benteke komt niet verder dan twee korte invalbeurten tegen Ierland en Zweden.

2016-...: vertrouwenscrisis en blessureleed bij Crystal Palace

In Liverpool is er geen toekomst meer voor Benteke en hij verkast op het einde van de zomermercato voor 28 miljoen naar Crystal Palace. De 'Eagles' staan halfweg in degradatiegevaar, maar uiteindelijk scoort Benteke 10 goals in de Premier League en eindigt Palace nog comfortabel als veertiende. Het seizoen erop gaat het steil bergaf: eind september scheurt hij de mediale band van de knie en ligt hij twee maanden in de lappenmand. Benteke sukkelt ook in een vertrouwenscrisis, mist een belangrijke ultieme penalty en verliest uiteindelijk onder Roy Hodgson ook zijn basisplaats. Benteke komt slechts aan drie goals en mag blij zijn dat Palace zich finaal weet te redden. Door die vormcrisis valt hij finaal en zwaar ontgoocheld af in de WK-selectie van Roberto Martínez voor Rusland.

En ook dit seizoen geen beterschap. Sinds augustus staat hij aan de kant, waardoor een ingreep noodzakelijk werd. Deze week onderging hij een kijkoperatie om de knie te kuisen. Bij Palace verwachten ze hem snel terug op training, maar ondertussen tikt de teller op zijn afwezigheidslijst aan. In totaal staat die momenteel al op 360 dagen, bijna een volledig jaar dus. Beterschap in 2019 dan maar?