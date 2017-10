Zelfspot bij Leicester City: Silva krijgt rugnummer 14 21u40 0 Action Images via Reuters Silva woonde al een match van 'zijn' ploeg bij. Premier League Bij Leicester City zijn ze niet vies van een beetje zelfspot. De 28-jarige Portugese middenvelder Adrien Silva is officieel nog geen speler van 'The Foxes', omdat afgelopen zomer het papierwerk 14 seconden te laat binnen was bij de FIFA. Deze week trainde Silva wel alvast voor het eerst mee. Met, jawel, het rugnummer 14.

Op 31 augustus, de laatste dag van de zomerse transferperiode, kwamen Leicester City en Sporting Lissabon tot een akkoord: Adrien Silva zou voor zo'n 24,5 miljoen euro de overstap maken van Lissabon naar Leicester. Het papierwerk was echter 14 seconden te laat binnen en dus mag Silva, ondanks een officieel protest van Leicester City, pas in januari in wedstrijden meedoen bij de eenmalig Engels landskampioen.



Officieel is Silva dus nog speler van de Portugese club, maar deze week verscheen Silva dus wel al op het trainingsveld met een nummer waar hij vermoedelijk nog lang aan herinnerd zal worden.