Ze schreven succesverhalen, maar vanavond staan Mourinho en Lampard tegenover elkaar: "Als coach ben ik nog een baby" MH

25 september 2018

12u03

Bron: vi.nl 1 Premier League Lange tijd waren ze leermeester en leerling, maar vanavond staan José Mourinho (55) en Frank Lampard (40) kaarsrecht tegenover mekaar. In de derde ronde van de League Cup trekt tweedeklasser Derby County -waar Lampard sinds kort de trainingen leidt- naar het mythische Old Trafford.

Ongetwijfeld een hartelijk weerzien. De twee oefenmeesters -de ene de laatste maanden al meer bekritiseerd dan de andere- kennen elkaar door en door. Onder Mourinho pakte Lampard met Chelsea in 2005 en 2006 met een straatlengte voorsprong de landstitel. Twee knalseizoenen, waar Lamps goed was voor in totaal 39 doelpunten. Daarna werkte het duo tussen 2013 en 2014 nog 40 matchen samen bij de Blues.

“Wat Mourinho bereikt heeft als coach, heeft geen uitleg nodig" spaart Lampard de lof niet. "Hij heeft geschiedenis geschreven. Als manager ben ik nog een baby. Natuurlijk is het leuk om het nu tegen hem op te nemen, maar het is in de eerste plaats een match tussen de clubs. Het wordt super om hem weer te zien. Hij zal mij steunen tijdens mijn carrière als coach. Daar ben ik van overtuigd. Alleen vanavond zal dat niét het geval zijn. Maar ik maak me geen illusies - wij zijn de underdog", vertelt de voormalig middenvelder nog.

Met Derby County pakte Lampard in zijn eerste seizoen als coach tot dusver 16 op 27. Goed voor een zesde plaats, op amper twee punten van competitieleider Leeds United. “Frank wil met Derby promoveren. Anders was hij er niet de coach geworden”, aldus Mourinho. “Hij heeft een mix van ervaren spelers en spelers die uit de jeugdopleiding van Chelsea en Liverpool komen.” Dat terwijl Mourinho en Manchester United hun start met 10 op 18 hebben gemist. Afgelopen weekend bleven Lukaku en co op een gelijkspel (1-1) steken tegen promovendus Wolverhampton. Te weinig voor een club als United.