Youri Tielemans krijgt complimenten na een veelbelovend Premier Leaguedebuut: “Ik heb ervan genoten” Kristof Terreur in Engeland

11 februari 2019

06u00

Veelbelovend. Het resultaat had er anders uit kunnen zien, maar Youri Tielemans (21) scoorde goeie punten bij zijn debuut op Wembley. "Ik heb ervan genoten", zei hij. Op televisie en op sociale media kreeg hij complimenten.

‘Impressionant’. ‘Exceptioneel’. ‘Geweldig’. Een greep uit de superlatieven die gisteren in Engeland voor en achter de naam van Youri Tielemans werden geplakt. Ook Jamie Redknapp, analist die in Engeland niet op de bovenste rang staat, strooide met complimenten. De hyperbool. Straks, als hij eens minder speelt, zal de curve de andere kant opduiken. Ook in een televisiestudio laten ze zich wel eens meeslepen.

Mooie voetballers verleiden. Zo ook Tielemans. Tegen een geroteerd Tottenham, met een hersenhelft al bij de Champions Leagueconfrontatie met Dortmund, dicteerde de ex-Anderlechtspeler de passing op het middenveld. Precies in de breedte, maar ook exact in de diepte - meer dan 90 procent kwam aan. Met twee lange passes zette hij een ploegmaat oog in oog met Lloris. Met een slimme baltoets had hij in de opbouw voor de 2-1 meer dan zijn aandeel. Tielemans was vaak aanspeelbaar en eiste vaak de bal op. Dat heet zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Als 8 opereerde hij aan de zijde van Maddison, met Wilfried Ndidi (ex-Genk) in zijn rug. Een veelbelovend debuut, dat straks om meer vraagt. Pas mogen ze de grote bijvoeglijke naamwoorden bovenhalen. Tielemans zelf dacht er zo ook over: “Ik heb ervan genoten. Het voelde goed. In de benen en in het hoofd. Ik denk dat ik goed heb gepresteerd. De intensiteit was anders dan ik gewoon was. Het ging op en naar. Ik speelde meer als box to box, maar ik creëerde een aantal mooie kansen. Jammer genoeg hebben we die niet afgewerkt - als ploeg verdienden we hier meer. Ik ben tevreden, maar de komende matchen wil ik nog beter doen. Ik zal nog groeien.”

Leicester verkwanselde op Wembley de kansen, waaronder een gemiste penalty van Jamie Vardy. Tottenham profiteerde optimaal. Toby Alderweireld startte op de bank met het oog op Dortmund en mocht nog twintig minuten meedoen. Jan Vertonghen beging een lichte strafschopfout.