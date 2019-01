Youri Tielemans in de wolken met overgang naar Leicester: “Toen ik jong was, keek ik altijd naar Premier League-matchen” GVS

31 januari 2019

21u41

Bron: Belga 1 Premier League Youri Tielemans maakte op de slotdag van de wintermercato de overstap van AS Monaco naar Leicester City. De Foxes huren hem tot het einde van het seizoen. De middenvelder liet op de website van Leicester weten in de wolken te zijn.

"Ik ben heel erg blij met deze transfer en kijk er naar uit te kunnen spelen", legde Tielemans uit aan LCFC TV. "De Premier League is één van de sterkste competities ter wereld. Toen ik jong was, keek ik altijd naar Premier League-wedstrijden. Ik ben heel blij hier te zijn en kijk er naar uit te beginnen.”

Over zijn ontvangst was Tielemans eveneens erg tevreden. "De club is één grote familie. Iedereen is heel vriendelijk en heel behulpzaam. Ik denk dat het een juiste beslissing was naar hier te komen."

Tielemans kende een moeizaam anderhalf jaar bij AS Monaco. Hij speelde 65 duels, waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf, maar kon nooit helemaal de hooggespannen verwachtingen inlossen. De Monegasken kenden een desastreuze eerste seizoenshelft en staan na 22 speeldagen voorlaatste in de Ligue 1, met slechts vijftien punten. In de groepsfase van de Champions League werden ze met 1/18 roemloos laatste in een poule met onder meer Club Brugge.

Bij Leicester komt Tielemans terecht bij een middenmoter in de Premier League. De Foxes staan na 24 speeldagen elfde, met 32 punten.

