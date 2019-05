Wordt flirt Lukaku-Inter serieuzer nu Conte de nieuwe coach lijkt te worden? Onze man in Engeland spit het uit Kristof Terreur

23 mei 2019

09u35

Bron: HLN in Engeland 0 Premier League Dominosteentjes vallen. Antonio Conte wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Inter. En Romelu Lukaku (26) is een van zijn toptargets. Deel I van het masterplan dat we hier in april onthulden, is volbracht.

Een interview begin april met Lukaku’s zaakwaarnemer Federico Pastorello kwam er niet toevallig. Ballonnetje oplaten en het koord los. Niet zonder voorbedachte rade zei hij toen dat de recordtopschutter van de Rode Duivels graag eens in Italië zou voetballen en zijn toekomst bij Man United straks zal bekijken. Maakte deel uit van een masterplan, genaamd FC Internazionale. Signore Pastorello zei veel en weinig tegelijk in een gesprek met Sky Sports. Verkooppraatje met als bottomline: de toekomst van Lukaku ligt open.

“Rom houdt van Italië”, zei Pastorello. “Als kind volgde hij die competitie.” Een liefdesverklaring voor de Laars die niet toevallig kwam. Erachter schuilde een plan dat al een tijdje in makelaarsmiddens circuleerde: Inter zou zomaar eens de toekomstige club van Lukaku kunnen worden.

Zijn nieuwe makelaar speelt daarin een belangrijke rol. Pastorello werkt nauw samen met Antonio Conte, ex-trainer van Juventus en Chelsea én gek van (het profiel van) ‘Big Rom’. Op dat moment al was Conte de belangrijke kandidaat om coach-onder-vuur Luciano Spaletti op te volgen. Eén plus één was twee.

Ondertussen staat Inter op het punt om Conte aan te kondigen als nieuwe trainer - ten vroegste volgende week. En Lukaku staat bovenaan zijn wenslijst. Resten nog twee grote struikelblokken. De eerste: spits Mauro Icardi. Als hij straks voor meer dan 70 miljoen euro vertrekt, is er veel denkbaar. Ook een aanvaller uit de Premier League met een basisloon van 7 miljoen euro bruto per jaar, plus nog eens 7 miljoen aan prestatiegerichte en commerciële bonussen, en die twee jaar geleden 84 miljoen kostte.

Makelaars wrijven zich in de handen. Zij ruiken een deal. Maar voor het zover is, moet er nog veel water naar de zee. Inter heeft de voorbije jaren wel vaker hoog gemikt, maar zelden raak geschoten. Eerst Conte dan de rest, klonk het in april. De eerste stap is gezet.

Conte heeft het nummer van Lukaku nog. In 2017, toen de Italiaan nog in dienst was bij Chelsea, belden ze mekaar regelmatig. Lukaku was het toptarget van Conte, maar zijn bestuur talmde en weigerde zaken te doen met zijn toenmalige makelaar, de inhalige Mino Raiola. José Mourinho profiteerde.

Twee jaar later liggen de kaarten anders. Mourinho is niet meer op Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer volgde hem op - eerst als interimaris, sinds maart ook definitief. In interviews sprak Lukaku de voorbije maanden lovend over de samenwerking met de Noor. Toch kwamen de berichten dat hij zijn toekomst in vraag zou stellen als Solskjaer zou aanblijven niet van nergens. Ontstaan nadat die hem eerst naar de bank verwees en vol voor Marcus Rashford als diepe spits koos. Pastorello: “Hij kreeg in die periode veel aandacht van de trainer. Dat gebeurt niet altijd, maar wij denken dat hij zijn plaats nu heroverd heeft.”

Lukaku greep zijn kans, mede door blessures in de frontlinie. Onbetwist, zoals onder The Special One, werd hij echter nooit. En net in een periode dat hij zich met belangrijke goals weer had opgewerkt, liet zijn agent strategisch een ballonnetje op. “Rom ziet zichzelf ook in andere landen spelen”, aldus Pastorello. “Hij wil later aan zijn kinderen kunnen zeggen: ‘Daar won ik die prijs, in een ander land die trofee en ik was een topspeler in alle topcompetities.’ Zijn toekomst ligt open.”

Een flirt die, als ze geen transfer naar Inter of een andere club oplevert, straks evengoed kan uitmonden in contractbesprekingen met United.