Woordenoorlog tussen Pogba en criticasters gaat ongenadig voort: “Het zou een eitje geweest zijn om tegen hem te spelen”

Bron: The Sunday Times / Sky Sports 0 Premier League Overal waar hij komt, maakt Pogba de tongen los. De Fransman vocht de voorbije dagen een ferme woordenoorlog uit met zijn criticasters. “Souness? Geen idee wie die vent is.”

Het seizoen van de ranke middenvelder viel quasi volledig in het water door langdurig blessureleed. De geruchten rond een vertrek zijn er daardoor niet minder op geworden, integendeel. Zo zou Real Madrid op zijn krabbel jagen. Maar de Fransman maakt zich minder populair bij de pundits (analisten, red.) in Engeland. Pogba wordt er op televisie geregeld door de gehaktmolen gehaald.

Liverpool-legende Graeme Souness spaarde de Fransman de voorbije dagen niet. “Hij heeft alles om een topspeler te zijn. Pogba is niet alleen super atletisch, maar heeft ook technisch vernuft. Wat mij vooral stoort, is zijn attitude”, vertelde de Schot in The Sunday Times. “Hij stapt het veld op met de gedachte dat hij de ster is. Alles moet altijd rond hem draaien. Ik probeerde altijd harder te werken dan mijn tegenstander en te kijken waar dat me zou brengen. Het zou een eitje geweest zijn om tegen iemand als Pogba te spelen.”

De repliek van de speler van Manchester United liet niet lang op zich wachten. Hij haalde op de officiële podcast van de club uit naar Souness. “Ik wist absoluut niet wie hij was. Sommige mensen vertelden me dat hij een grote speler was, maar ik zou hem op straat nooit herkennen. Zijn naam klinkt niet meteen bekend in de oren...” Toen de Schot op Sky Sports om een reactie werd gevraagd, kaatste die de bal terug. “Zullen we onze prijzen eens naast elkaar leggen? Dan heb ik een alvast een grote tafel nodig”, aldus Souness die vijf keer kampioen werd en drie keer de Europa Beker won met Liverpool.

Ook Jamie Carragher richtte zijn giftige pijlen op de middenvelder. “Natuurlijk maken wij analisten het hem niet makkelijk, maar als speler moet je altijd respect tonen. Soms moet je uitspraken incasseren als een man. Als Paul zegt dat hij nog nooit van Souness gehoord hebt, vind ik dat echt onder de gordel.”

Pogba zelf zegt zich weinig aan te trekken van wat er over hem gezegd of geschreven wordt. “Ik kijk veel voetbal, maar na het laatste fluitsignaal schakel ik de televisie uit. Ik heb al dat commentaar echt niet nodig. Wie het spelletje snapt, kan zonder al die meningen. Iedereen roept maar: “Paul doet dit, Paul moet dat.” Maar waarom? Ze zullen me vast missen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

