Wondergoal Wanyama, pareltje Salah en twee dubieuze penalty's voor Kane: slotfase Liverpool - Tottenham had álles Hans Op de Beeck

04 februari 2018

20u28 0 Premier League Voor het knotsgekke matcheinde moest je dit weekend op Anfield zijn. In minuut 95 scoorde Harry Kane op penalty de laatste goal (2-2) nadat hij in minuut 87 een strafschop op 1-2 gemist had. Dat leek Tottenham, nog altijd zonder Alderweireld maar met sterkhouders Dembele en Vertonghen, cash te zullen betalen. Salah, Egyptische wondervoetballer, leek in minuut 91 met zijn tweede van de avond en 21ste competitiegoal de Reds immers nog de zege te bezorgen. Tot de Spurs een tweede dubieuze penalty kregen.

Komeet @VictorWanyama gespot op Anfield! 🌑🚀 pic.twitter.com/oSn97EyUJY Play Sports(@ playsports) link

De penaltymisser van Kane is meteen slecht nieuws voor Mignolet. De Duitser, die definitief de voorkeur heeft gekregen op de Rode Duivel, koos niet voor een hoek en dat was ook wat Kane -gedurfd- deed. Zijn plaats als titularis nog wat in de verf gezet. Gerechtigheid misschien, want in de fase voorafgaand aan de penalty, een fout van Karius op Kane, stond de spits buitenspel. Geen 1-2 voor Tottenham, wel 2-1 voor Liverpool. Een goal waarbij Jan Vertonghen er niet te best uitzag toen hij te makkelijk in de wind gezet werd door Salah. Al zijn we dan wel streng: na zijn prinsheerlijke partij woensdag tegen Man United was Vertonghen ook vandaag de onbewiste defensieve sterkhouder van de Spurs, zoals zo dikwijls dit seizoen na het uitvallen van Alderweireld. En dolde Salah ook met linksachter Davies en was hij sneller op de bal dan Lloris.

En zeggen dat het 77 minuten lang 1-0 stond. Al na drie minuten had Salah een eerste keer toegeslagen. Dier met een ongelukkige ingreep, waarna het voor de vormzwangere Egyptenaar een koud kunstje was om af te werken. Wie had gedacht dat Liverpool op het gaspedaal zou doorduwen, kwam bedrogen uit. Geheel tegen de traditie van Klopp in, leken de Reds blij te zijn met het verdedigen van die voorsprong. Zelfs vlijmscherpe counters bleven uit. In eigen huis noteerden ze amper 34% balbezit en vier pogingen op doel. Tottenham kreeg lang veel te weinig klaar maar werd na de rust steeds gevaarlijker. Karius bracht redding toen hij Son op zich zag afkomen en voor Kane was het telkens net niet. Dembele werd elf minuten voor tijd naar de kant gehaald voor Wanyama. Moegestreden. Een opsteker voor Moussa toch, twee topwedstrijden in vijf dagen tijd zonder averij aan het broze gestel - ook hij blonk net als Vertonghen uit tegen Man United. (lees hieronder verder)

Al deed Wanyama het beter. Met een heerlijke pegel buitenkant voet knalde de Keniaan een afvallende bal twee minuten na zijn invalbeurt in de winkelhaak. Tottenham leek op en over Liverpool te gaan, mét hulp van de lijnrechter. Die liet na te vlaggen voor buitenspel Kane bij de penalty die hij miste. Kane en de Spurs hadden geluk: diezelfde lijnrechter bestrafte een trap van Virgil Van Dijk op Lamela met een tweede penalty voor de Spurs. Ditmaal koos Kane voor een hoek en dat was de goeie: 2-2. In de strijd om een plaatsje in de topvier blijft Tottenham op twee punten van Liverpool. Chelsea, morgen op bezoek bij Watford, kan dan opnieuw over de Reds naar de derde plaats springen.