Wolves van Dendoncker slaan City definitief uit titelrace na straffe comeback, De Bruyne niet tevreden met wissel KTH/ABD

27 december 2019

22u43 4 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 3 einde 2 MCI MCI Manchester City Premier League De winnaar: Liverpool. Kevin De Bruyne, uitblazend op de bank, wreef eens door het sikje. Man City gaf met zijn tienen een dubbele voorsprong weg tegen de Wolves, het comebackteam in de Premier League. Virtueel bedraagt de kloof in de titelrace 17 punten. Over en uit.

De gelukkigste was hij niet toen hij voorbij het uur werd gewisseld. De Bruyne schudde het hoofd. En na verklarende woorden van zijn trainer gooide hij er nog wat achterna. Geen happy bunny. Liever had KDB op Molineux nog wat langer blijven staan, maar met een nieuwe match binnen 48 uur kan je Pep Guardiola geen ongelijk geven. In de drukke kerstperiode wil hij zijn beste speler niet in het rood duwen, of erger nog een blessure zien oplopen. Sparen voor wat nog komen wil. Toen de adrenaline niet meer pompte, werd onbegrip begrip. Zondag wacht Sheffield United. Een match waarin mogelijk meer eer te rapen valt. Zou City met hem tussen de lijnen die voorsprong hebben weggegeven.

Het enige goeie nieuws: de kloof in de assistranking met zijn dichtste belager bedraagt weer drie stuks op Trent Alexander-Arnold. Het is het enige wat er voor onze landgenoot nog in de Premier League te winnen valt. Liverpool is weg. Focus dus op de nevenklassement.

De Bruyne zette de teller beslissende passes op Wolves op elf. In een match waarin hij nog meer liep dan anders en tegen beter weten in sprintjes trok in zones waar de bal toch zo snel niet zou raken. Man City moest na twaalf minuten immers met zijn tienen verder. Na een wilde tussenkomst buiten de zestien kreeg Ederson terecht rood. Dreun voor City. Guardiola offerde donderwolkje Sergio Agüero op. Dat beloofde tachtig minuten zwoegen.

Een Rode Duivel stak eerst een handje, dan een voetje toe. Leander Dendoncker trok even aan de schouder van Riyad Mahrez en ging vervolgens even op diens voet staan. De Algerijn ging spectaculair tegen de vlakte. Ref Martin Atkinson, een van de meest ervaren in de Premier League, zag er eerst geen strafschop in. De VAR overrulede hem na het bestuderen van de beelden. Penalty. Sterling besloot zwak op Rui Patricio, maar uit het VAR-hokje kwam een signaal. De strafschop moest hernomen worden, omdat de Wolvesspelers te vroeg in de zestien opdoken. Sterling miste opnieuw, maar scoorde in de rebound. Tot woede van het thuispubliek. Er vloog een zakfles richting Sterling. En dat ging De Bruyne Atkinson ook duidelijk maken.

Met een man minder hield City merkwaardig lang stand. Voor de verandering werd er een uur lang goed verdedigd. Op een messcherpe counter, net na rust, liet De Bruyne zijn klasse zien. Rodri draaide zich goed vrij en speelde in op de Duivel. Met een slimme baltoets zette die Sterling op weg naar zijn tweede.

Traoré milderde met een knappe knal. Sein voor Wolves om City tegen de muur te plakken. Een misser van Benjamin Mendy leidde de neergang van de kampioen in. Op de bank, prutsend met zijn sik, dacht De Bruyne er het zijne van. Eerst Jimenez dan Doherty. Hij boog het hoofd.

De winnaar van Boxing Day heet opnieuw Liverpool. Virtueel 16 punten voor op Leicester en 17 op Man City. De kampioenenbus kan worden besteld.