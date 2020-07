Wolverhampton boekt thuis pijnlijke nederlaag tegen Arsenal dat nu weer uitzicht heeft op Europees voetbal MXG

04 juli 2020

20u23 2 Wolverhampton Wanderers WOL WOL 0 einde 2 ARS ARS Arsenal Premier League De strijd om de Europese tickets in de Premier League is nog lang niet gestreden. Wolverhampton leed duur puntenverlies thuis tegen Arsenal. Dat won voor het eerst een uitwedstrijd in de Premier League tegen een hoger gerangschikt team sinds september 2015 (!). Saka en Lacazette zorgden voor een 0-2-overwinning.

De wedstrijd kwam traag op gang. Wolverhampton, met Dendoncker als titularis op het middenveld, had de bal maar deed er weinig mee. Traoré was een paar keer bijna gevaarlijk, maar hij kon Martinez, de vervanger van de geblesseerde Bernd Leno, niet in verlegenheid brengen. Arsenal speelde nog minder klaar, tot Nketiah iets voorbij het half uur op de paal knalde. Het leidde een goede periode van The Gunners in. Op slag van rust was het dan toch raak. Saka kreeg een bal voor z’n linker en aarzelde niet. Met een volley verschalkte hij Rui Patricio: 0-1 aan de rust. Gevleid.

Na de rust hetzelfde spelbeeld. Dendoncker moest al voor het uur naar de kant. Een tactische keuze van Nuno Espirito Santo. Wolverhampton trok ten aanval, maar kwam niet tot scoren. Traoré stifte de beste kans over de kooi van Martinez. Vijf minuten voor tijd was daar voor Arsenal dan de verlossing. Lacazette kreeg de bal van Willock, draaide weg van Coady en schoof overhoeks de 0-2 voorbij Rui Patricio.

Wolverhampton blijft zo zesde (52 punten), maar ziet Manchester United (dat eerder vandaag met 5-2 won van Bournemouth) drie punten uitlopen. Arsenal staat nu zevende, op drie punten van de Wolves.



