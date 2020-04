Wilde lockdownparty dreigt zeer dure grap te worden voor woelwater Kean KTH

27 april 2020

07u19 0 Premier League Elke week een andere idioot die de lockdownregels overtreedt. Elke week een andere idioot die de lockdownregels overtreedt. Gisteren raakte bekend dat Moise Kean (20), Italiaans woelwater van Everton, de volgende in het rijtje was. Beelden van een zwoel feestje met mooi vrouwvolk lekten uit. Kean mag een fikse boete verwachten van zijn club.

“Wij zijn geschokt.” “Compleet onaanvaardbaar.” Everton schuwde zijn woorden niet in een officieel statement, net nadat ‘The Daily Star on Sunday’ een video van het wilde feestje ten huize Moise Kean online had gezwierd.

Op de beelden, afkomstig uit een private Snapchatgroep, is te zien hoe enkele gewillige ‘modellen’ Kean en vrienden in het kruis betastten en een lapdance uitvoerden. Gevolgd door het bijschrift ‘quarantaine clean’. De figuurlijke middenvinger naar de strenge lockdownregels die ook in Engeland van kracht zijn.

Everton belooft zijn Italiaanse spits een disciplinaire straf op te leggen. Kean heeft bij de Engelse middenmoter een basisloon van ongeveer 65.000 euro bruto per week. Aangezien clubs hun spelers een maximale boete kunnen opleggen van twee weeksalarissen, kunnen zijn escapades hem 130.000 euro kosten.

Enfant terrible

Kean, Italiaan met Ivoriaanse roots, was in 2016 op zijn zestiende de jongste debutant ooit bij Juventus. Grote verwachtingen kwamen snel. Hij werd op een voetstuk geplaatst, maar ontbolsterde nooit helemaal. Ook niet na zijn miljoenenovergang naar Everton vorige zomer. In december haalde interimcoach Duncan Ferguson zijn invaller op Old Trafford al na 17 minuten weer naar de kant wegens onvoldoende inzet.

Lang niet de eerste

Kean is overigens lang niet de eerste voetballer uit de Engelse Premier League die het bont maakt tijdens zijn zelfisolatie. Man City-speler Kyle Walker kreeg bakken kritiek toen hij twee escortdames over de vloer kreeg. Een dronken Jack Grealish crashte met zijn Range Rover nadat hij eerder een lockdownfeest had bijgewoond. En een aantal spelers van Arsenal en Tottenham negeerden in een park de regels van social distancing.

